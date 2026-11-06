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紐時主管命案 華裔岳父數月前買槍 老夫婦涉連開十幾槍

編譯組／綜合報導
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根據最新法庭記錄顯示，都布林市發生的紐約時報主管遇害案件，被控殺害紐時主管的一對...
根據最新法庭記錄顯示，都布林市發生的紐約時報主管遇害案件，被控殺害紐時主管的一對華裔夫婦涉嫌連開十多槍；這些槍支是其中丈夫在案發前數月購買。圖為被告張壽勇(音)。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐時工程主管在都布林遭槍殺案持續審理，檢方指華裔老夫婦伏擊並連開多槍，辯方則稱妻子並不知情，法官已將後續處理延至12月。

根據最新法庭紀錄顯示，都布林市發生的紐約時報主管遇害案件，被控殺害紐時主管的一對華裔夫婦涉嫌連開十多槍；這些槍枝是其中丈夫在案發前數月購買。

聖荷西信使報報導，阿拉米達縣法官推遲這對被控殺害女婿的老年夫婦下次審判日期。這起令人震驚槍擊案細節持續揭露，其為該市今年唯一一起兇殺案。

4日上午10時，涉嫌在都布林槍殺紐約時報工程部門主管麥肯錫(Jonathan McKinsey)的77歲張壽勇(Shouyong Zhang，音譯)與陳世麗(Shili Chen，音譯)，兩人先後在Wiley W. Manuel Courthouse法院出庭，分別參加保釋聽證會。張壽勇身穿橘色連身囚服，並配戴耳機與國語翻譯溝通。陳世麗則戴口罩，在法庭也透過翻譯交流。

陳世麗的辯護律師布里格斯(Curtis Briggs)在聽證會結束後，於法院外接受記者採訪。他對麥肯錫被槍擊一事，提出不同說法。檢方稱，9月26日下午，在都布林體育公園(Dublin Sports Park)，陳世麗與張壽勇伏擊麥肯錫，導致他身中多槍身亡。

布里格斯指出，陳世麗當時並不知道麥肯錫會遭到槍擊，沒有證據表明這對夫妻之間存在預謀或合夥。他表示，陳世麗和張壽勇都對麥肯錫感到恐懼。當時，麥肯錫正深陷激烈離婚訴訟，並與女兒Candice Jang爭奪他們三個孩子的監護權。

法庭紀錄顯示，Candice Jang與麥肯錫曾互相指責對方虐待子女。布里格斯表示，這加劇陳世麗和張壽勇的恐懼感。布里格斯也提到，陳世麗注意到張壽勇的精神狀況隨著時間推移不斷惡化。

槍擊案發生前數月，張壽勇對麥肯錫的恐懼感加深。在此期間，張壽勇透過合法途徑取得槍枝。布里格斯透露，張壽勇當時變得非常孤僻，一心只想針對麥肯錫，完全沒考慮會對自己的妻子和女兒帶來後果。

在槍擊事件發生當天，陳世麗對於丈夫計畫槍擊麥肯錫並不知情。布里格斯表示，9月26日，張壽勇租一輛車，由陳世麗開車帶他前往都布林公園；當時，麥肯錫正在公園與自己的孩子進行受監督探視。

布里格斯說，由於家裡沒有車，張壽勇經常租車用於日常出遊；當天，張壽勇指示陳世麗開車前往公園，但陳世麗並不知道他打算殺害麥肯錫。槍擊當天，陳世麗還戴著假髮和手套。布里格斯稱，她平時外出時就有戴假髮的習慣，但並未詳細說明為何戴手套。

布里格斯提到，檢察官賈布森(Raul Jacobson)向法官希爾瓦吉歐(Roz Silvaggio)提交槍擊現場的影片。影片顯示，張壽勇從一輛黑色本田轎車走出，而陳世麗則繼續駕駛車輛前進。陳世麗在開車前行約50英尺後聽到槍聲，於是下車查看，發現張壽勇正持槍站在那裡，而麥肯錫已身中數槍倒在地上。布里格斯聲稱，陳世麗隨後走上前，也向麥肯錫開槍，據稱她是出於近乎瘋狂衝動，試圖確保丈夫安全，根本不知道會發生什麼事。

張壽勇的公設辯護律師奧蒂斯(Jennie Otis)向法官表示，她的當事人準備在當天就案件新細節進行說明，但法官要求等到12月再處理。檢察官在分別提交給法庭文件反對給予兩人保釋，要求繼續將他們羈押。

圖為被告陳世麗(音)。(美聯社)
圖為被告陳世麗(音)。(美聯社)

精華 FAQ

  • 檢方指控77歲張壽勇與妻子陳世麗在都布林體育公園伏擊紐時主管麥肯錫，並連開多槍將其射殺，現場影片也被提交法庭作為證據。

  • 辯方透露，張壽勇是在案發前數月透過合法途徑購入槍枝，之後才將恐懼與敵意集中在麥肯錫身上，顯示涉案準備並非臨時起意。

  • 辯護律師稱陳世麗當天並不知道丈夫要行凶，只是開車載人到公園；她在聽到槍聲後才下車，辯方主張她是出於驚慌才接近現場。

華裔 紐約時報 槍擊

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