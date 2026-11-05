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舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

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舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

記者王子涵／即時報導
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國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)
國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山聯邦眾議員席位之爭已大致底定，陳詩敏承認敗選，威善高在開票中領先，並將於結果正式確認後接替裴洛西。

舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)獲得聯邦前眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)推薦，接替她的國會議席，期中選舉開票雖未結束，但加州州參議員威善高(Scott Wiener)得票已明顯領先，陳詩敏承認敗選。

截至5日下午2時可查得的最新開票資料，陳詩敏獲7萬8594票，得票率約44.54%；威善高獲9萬7876票，得票率約55.46%，領先1萬9282票。美聯社估計，已清點約57.38%的選票。

陳詩敏在4日的聲明中表示：「過去一年，我們的競選團隊懷抱著一個信念，團結舊金山市民，並為此深感自豪：勞工應有權決定自己的未來。檢視開票結果及尚待清點的選票後，儘管我們預期差距將大幅縮小，但我們已沒有明確的勝選途徑。我祝賀威善高當選，並祝願他在服務舊金山的工作上取得成功。」

舊金山華裔市議員陳詩敏發表聲明：「我們已沒有明確的勝選途徑」。（記者王子涵／攝影...
舊金山華裔市議員陳詩敏發表聲明：「我們已沒有明確的勝選途徑」。（記者王子涵／攝影）

背書陳詩敏、並協助她晉級決選的裴洛西，於4日晚間發表聲明，向兩名候選人致賀。她表示，陳詩敏「為這場競選帶來勇氣、信念，以及對舊金山深厚的愛」，並祝願威善高「在服務我們這座城市的人民時取得成功」。

威善高4日則對裴洛西大加讚揚。「能夠延續菲爾柏頓(Phil Burton)、莎拉柏頓(Sala Burton)，以及美國近代史上最偉大的眾議長裴洛西為這個議席留下的深厚傳承，讓我深感謙卑。」他寫道：「當太多人選擇視而不見時，裴洛西眾議長來到國會，投入對抗愛滋病的工作。她從未停止為我們的城市與國家奮鬥。眾議長女士，謝謝您。」

州參議員威善高於3日晚間開票派對上，以勝選姿態發表演說，承諾捍衛民主與法治。(記...
州參議員威善高於3日晚間開票派對上，以勝選姿態發表演說，承諾捍衛民主與法治。(記者王子涵／攝影)

陳詩敏承認敗選，加上裴洛西發表聲明向威善高致賀，已讓這場選戰實質上塵埃落定。待選舉結果正式確認後，威善高預計將於2027年1月接替裴洛西，出任聯邦眾議員，任期兩年。

威善高轉任國會後，其原定2028年屆滿的加州第11選區州參議員席位，將透過特別選舉選出接替者，完成剩餘任期。

精華 FAQ

  • 陳詩敏表示，根據目前開票結果與尚未清點的選票，她已看不見明確勝選途徑；雖預期差距可能縮小，但仍決定向威善高致賀，等同接受敗選。

  • 截至5日下午2時，陳詩敏約得7萬8594票、得票率44.54%；威善高約得9萬7876票、得票率55.46%，領先1萬9282票，且已清點約57.38%的選票。

  • 待選舉結果正式確認後，威善高預計於2027年1月接替裴洛西進入聯邦眾議院；他原本的加州第11選區州參議員席位，則將透過特別選舉補選接任者。

舊金山 眾院 裴洛西

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