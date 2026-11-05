庫比蒂諾3人聯合競選領先 議會生態可望改變

庫比蒂諾聯合行動推出三位市議員候選人，從左至右為約翰·唐、西瑪·夏爾馬·林德斯科格及傅約瑟，目前選情領先。（庫比蒂諾聯合行動提供）

AI摘要 文章摘要整理： 庫比蒂諾市議會選舉中，聯合行動推出的3名候選人暫時領先，若全數當選，將改變市議會權力結構，並牽動經濟、財政與開發政策走向。

庫比蒂諾華人 多，選情也牽動著社區未來的發展狀況。庫比蒂諾今年選舉共有八位候選人角逐三個席位，「庫比蒂諾聯合行動」（Cupertino Together）推出的三位候選人皆領先於另一陣營「居民至上」（Residents First），有機會三人全上榜，全新的庫市議會生態，也將改變庫市未來發展走向。

三位領先的候選人分別是唐約翰（John Tang）、傅約瑟（J.R. Fruen）及西瑪·夏爾馬·林德斯科格（Seema Sharma Lindskog），他們這次採取聯合競選，重點關注經濟成長、公共安全和住房問題。

聖荷西 信使報報導，56歲的唐約翰是一位水務工程師，也是庫比蒂諾商會前主席，截至4日以18.61%的得票率領先；47歲的市議員傅約瑟是聖荷西市議員卡梅伊（Rosemary Kamei）的幕僚長，以17.12%居第二；60歲的規畫委員兼市場營銷主管林德斯科格以16.49%居第三。

傅約瑟表示，三人目前都領先，代表選舉策略正確，目前他們的策略是確保選民明白，要想在市議會有所作為，至少需要「三位願意合作的議員」，而他們正是向選民提供了這樣的選擇，現在選情也證實，這策略是對的。

庫比蒂諾聯合行動的三位候選人共同訂定了一項政綱，指出市議會目前的多數派未能成功推動城市發展目標，他們制定了一項為期十年的經濟成長計畫，目標是透過簡化城市審批流程等措施，吸引企業落腳庫比蒂諾。

目前的市議會由兩個派系組成，一派以趙良方（Liang Chao）、王瑞光（Ray Wang）及莫凱蒂（Kitty Moore）為主；另一派是傅約瑟和莫漢（Sheila Mohan）為主。趙良方和莫漢都即將卸任，傅約瑟則與「庫比蒂諾聯合行動」成員一起尋求連任。

市議會的全新組成，可能會決定庫市接下來的發展走向，包括因蘋果公司稅收減少和縣府警官合約價格上漲數百萬美元導致的財政困境；市政工作人員頻繁更迭；Vallco開發案進度以及城市負擔能力等問題。

支持「庫比蒂諾聯合行動」陣營的華裔僑領暨庫市學區委員寇惠風表示，相當高興這三位候選人都領先，也因為庫市的Vallco開發問題延宕許久，希望藉由市議會新氣象，能趕緊讓庫市的開發與財政問題獲得更好的解決，另外庫市也面臨人口老化的問題，若能有更多長者關懷以及福利，將是全民之福。