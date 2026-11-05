李卡多連任成功 續深化台美高科技經貿夥伴關係

美國2026年期中選舉陸續揭曉，代表矽谷的第16選區民主黨籍眾議員李卡多4日宣布，連任國會眾議員。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 矽谷友台派眾議員李卡多在2026年期中選舉高票連任，並表示將持續推動台灣與矽谷在科技供應鏈、經貿合作及台海和平上的深化關係。

美國2026年國會眾議員 期中選舉陸續揭曉，代表矽谷 的第16國會選區現任民主黨籍眾議員李卡多（Sam Liccardo）4日宣布，以10萬9418票、75.9%的得票率，壓倒性擊敗共和黨籍挑戰者索爾（Peter Sundin Soulé），順利連任國會眾議員。

加州第16國會選區涵蓋大部分矽谷區域，包括聖荷西 、山景城、巴洛阿圖等核心高科技城鎮。身為國會中堅定「友台派」議員，李卡多在首任任期內便積極推動科技、創新及供應鏈安全政策，他高度重視矽谷與台灣在半導體等關鍵技術上的戰略合作，過去不僅多次在公開場合為台灣發聲、支持台灣參與國際組織，更積極推動深化台美雙邊經貿夥伴關係。

回顧2024年國會眾議員大選，當時因資深議員艾舒（Anna Eshoo）退休而成為全美焦點，當時初出茅廬角逐國會席次的前聖荷西市長李卡多，與同為民主黨籍、華裔背景的加州前眾議員羅達倫（Evan Low）展開了一場極為激烈且備受全美政壇矚目的「矽谷內戰」，最終由李卡多勝出進入國會。

兩年過後，李卡多以現任者的優勢尋求連任，本次面對共和黨對手索爾的挑戰，他成功在期中選舉交出漂亮的成績單，延續其在矽谷的政治影響力。

李卡多表示，除了由衷感謝矽谷選民的信任與支持，也特別強調未來兩年任期將持續堅守台海和平與自由民主的共同價值，他承諾將在國會中扮演關鍵角色，進一步促進台灣與矽谷在科技供應鏈上的深度結盟，為雙邊經貿合作注入更多創新動能。