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威善高領先陳詩敏10%樂觀勝選 向強生喊「再見」

記者王子涵／舊金山報導
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州參議員威善高（Scott Wiener）於3日晚間開票派對上，以勝選姿態發表演...
州參議員威善高（Scott Wiener）於3日晚間開票派對上，以勝選姿態發表演說，承諾捍衛民主與法治。（記者王子涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州第11選區補選中，威善高暫以約10%領先陳詩敏，並在開票派對上以勝選姿態談民主、法治、住宅與AI監管等政見。陳詩敏則表示票數未開完，勝負仍難定論。

接替前聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）的加州第11選區國會議席之爭，截至4日中午開票結果，州參議員威善高（Scott Wiener）保持約10%的領先，他於3日晚間開票派對上以勝選姿態發表演說，承諾捍衛民主與法治，更向因共和黨失去眾院多數、即將卸任的共和黨籍眾議長強生（Mike Johnson）喊話：「Bye, girl, bye（再見了，姊妹）。」對手、舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）則表示，目前判定勝負仍言之過早。

截至4日中午可查得的最新一輪數據，威善高獲8萬7641票，陳詩敏獲7萬511票；得票率分別約55.42%及44.58%，相差1萬7130票；約51.42%的總選票已計入。

「謝謝舊金山，謝謝你們的信任與支持，我已準備好為你們工作。」威善高在瑞典美國會館（Swedish American Hall）舉行的開票派對上，向支持者致謝。

他也肯定陳詩敏打了一場充滿鬥志、有力且有效的選戰，「我們有不同意見，但我們都深愛舊金山，也深愛這個國家。」

威善高隨後將話鋒轉向全國選情。「我要感謝美國人民發出非常明確的訊號，如果你願意，可以稱之為一股浪潮。」他說，「我們要守住民主，恢復這個國家的法治。」

對於未來工作，威善高承諾，推動興建數百萬戶住宅、讓醫療保障不再取決於工作，並投資潔淨能源、公共交通及全國高鐵網絡。

他也將科技企業與人工智慧監管列為重點。「應該由人民，而不是企業，決定什麼對這個國家有效、什麼無效，這也包括科技與AI。」他強調，法律必須適用於所有人，包括總統及其家人。

儘管裴洛西支持陳詩敏，威善高仍讚揚她為愛滋病患者發聲、推動醫療保障的貢獻。「裴洛西不只是一名立法者，她是美國政治的代表人物，也是一名真正的舊金山人。」

談到同志身分，威善高回憶他年輕時初到卡斯楚區（Castro），看見周圍都是與自己相似的人，便知道找到了家。他向尋找歸屬的同志、跨性別青年，以及擔心家庭未來的移民孩子喊話：「我看見你們，我會每天為你們奮鬥。」

另一邊，陳詩敏在米慎區Gray Area的開票聚會上，告訴數百名支持者，現在定論仍太早，大家有充分理由抬頭挺胸。她說：「看看你們讓什麼成為可能。勞工團結起來，面對對手龐大的競選支出，也要讓我們的聲音被聽見。」她感謝裴洛西對自己的信任。

威善高於開票派對上，與華裔支持者合影。（記者王子涵／攝影）
威善高於開票派對上，與華裔支持者合影。（記者王子涵／攝影）

精華 FAQ

  • 最新數據顯示，威善高獲8萬7641票、得票率55.42%，陳詩敏獲7萬511票、得票率44.58%，兩人相差1萬7130票，約51.42%的總選票已計入。

  • 威善高表示要捍衛民主與法治，推動興建數百萬戶住宅、擴大醫療保障、投資潔淨能源與公共交通，並要求科技與AI監管應由人民而非企業決定。

  • 陳詩敏在米慎區的聚會上表示，現在判定勝負還太早，支持者有充分理由抬頭挺胸；她也強調勞工團結，面對龐大競選支出仍成功讓聲音被聽見。

眾院 舊金山 裴洛西

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