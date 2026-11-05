芭芭拉李86%得票連任屋崙市長 加強市長權力提案也通過

芭芭拉李獲壓倒性勝利連任屋崙市長，賦予她更多權力的章程改革提案也獲得通過。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 芭芭拉李以86%得票率成功連任屋崙市長，選民也以74%支持通過EE提案，將大幅強化市長權力、重塑市府治理架構。

根據阿拉米達縣選務處公布的初步計票結果，屋崙 選民不僅讓芭芭拉李（Barbara Lee）成功連任市長，還通過了一項旨在加強市長權力的章程改革提案。

舊金山 紀事報報導，初步計票結果顯示，競選連任屋崙市長的芭芭拉李以86%的得票率遙遙領先，連任毫無懸念。同時，目的在加強市長權力的「EE提案」（Measure EE）也獲得了74%選民的支持。

屋崙目前實行的體制結合了「市議會-經理制」（ city council-manager system）和「強市長制」（strong-mayor system），市長是首席行政長官，負責任命市政主管（city administrator），但在市議會表決事項中，市長僅在票數持平、需要打破僵局的情況下才擁有投票 權。在預算方面，市長負責提出方案，最終決定權掌握在市議會手中。

「EE提案」將把市政主管手中的大部分職權移交給市長，其中包括任命多數部門主管的權力。該提案也將削弱市政主管這一職位，使其職權範圍僅限於監管人力資源部門和財務部門，此舉將使屋崙的治理體系更類似舊金山或洛杉磯。市長將不再擁有在市議會投票出現平局時投出決定性一票的權力，但將獲得對立法進行否決的權力。不過，市議會若能以三分之二多數票通過，則可推翻市長的否決。

紀事報評論，「EE提案」的通過對芭芭拉李而言是雙重勝利，她在這項提案上投注的心力甚至超過自己的市長連任選舉。

芭芭拉李3日晚上對歡呼的支持者們說：「無論你有沒有投票給我，我們都是屋崙的一分子。你們告訴我，你們想要更安全的街道、更整潔的社區、負擔得起的住房、良好的就業機會、穩健發展的企業、解決無家可歸問題，以及一個真正為你們服務的市政府。你們想要的是結果，而我們已經取得進展。」

芭芭拉李去年在特別選舉中當選屋崙市長，接下因涉及貪腐案的前市長盛桃（Sheng Thao）離職後的空缺。明年，她將以80歲高齡展開其首個為期四年的屋崙市長任期。