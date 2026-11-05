課銷售稅加強5縣公共交通提案通過 「H提案」也過關

選民批准灣區區域性措施和舊金山公共交通稅，對灣區交通機構來說是巨大勝利。(灣區捷運臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 選民通過RTM與舊金山H提案，將以銷售稅與房產稅為灣區多個交通機構籌資，支撐BART、Muni等系統並減緩預算壓力。

選民通過「區域性交通提案」(Regional Transit Measure，簡稱RTM)。提案旨在每年籌集十億元，用於加強五個縣的公共交通系統，並為灣區 捷運(BART)、舊金山 Muni大眾交通、加州 鐵路(Caltrain)與 東灣公交(AC Transit) 提供重要經費支持。

根據提案，阿拉米達縣、康曲柯士達縣、聖馬刁縣及聖塔克拉拉縣將徵收0.5%的銷售稅，舊金山市則將徵收1%的銷售稅。預計自2027年4月1日起開始實施，有效期為14年。

舊金山紀事報報導，提案競選活動發言人克芮坦(Jeff Cretan)表示，此對公共交通來說是巨大勝利。提案通過，顯示民眾非常關心公共交通，並了解其對灣區正常運作的重要。

智庫「灣區委員會」(Bay Area Council)執行長沙夫(Libby Schaaf)認為，灣區選民清楚了解，若沒有強大交通系統，區域就無法正常運作或繁榮發展，RTM提案的通過，有助於確保地區運作。

灣區捷運BART官員聲明向灣區選民表示感謝，表示提案資金的注入，將促使捷運系統能夠在疫情後的通勤模式下生存，繼續作為區域交通骨幹，並讓在未來14年內實現融資模式的現代化。長期以來，BART 約三分之二的運營成本，仰賴於乘客支付的車費收入。

截至3日晚間9時45分，提案以61%贊成票領先，已足以在五縣獲得所需多數支持。另有近39%選民投票反對提案。反對陣營發言人喬菲(Marc Joffe)指責相關倡導人士、公共交通機構及媒體誤導選民，導致他們投票支持提案。

「H提案」(Prop H)為針對舊金山交通局的稅收提案，已獲通過。這項房產稅，旨在避免Muni可能面臨的大規模削減開支。稅收所籌集的資金，約能填補舊金山城市交通局(SFMTA)預算缺口的一半。據預估，時至明年7月，此一缺口將擴大至3億5000萬元。

截至3日當晚10時，「H提案」以近73%的支持率，取得壓倒性勝利。

舊金山市交通局發言人在選後聲明指出，這些公共投資將加強Muni及灣區交通機構合作，並確保持續提供安全、可靠且高頻率班次的交通服務。交通局也感謝H提案主要支持者之一的舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)。

羅偉表示，隨著經費注入，當局也肩負起責任，打造更完善的交通系統，更可靠、更有效率、更安全，提供服務給每天仰賴通勤的民眾。