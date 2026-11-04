灣區50大政治捐款人 1年半貢獻破億
灣區富豪家族在2025年1月至2026年6月間合捐逾1億元，多半投入加州外的聯邦選舉，並以超級政治行動委員會作為主要管道。
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灣區富豪家族在2025年1月至2026年6月間合捐逾1億元，多半投入加州外的聯邦選舉，並以超級政治行動委員會作為主要管道。
灣區50位最大政治捐款人，一年半以來共捐出超過1億元，足夠為灣區每位居民各買一條價值10元的高端麵包，而這些獻金大多是流向加州之外的選舉。
舊金山紀事報報導，灣區許多最富有的家族，都向今年的聯邦選舉投入了大量資金，以OpenAI聯合創始人布羅克曼（Greg Brockman）及其妻子為例，自去年初以來，兩人已向聯邦競選活動捐贈總計5000萬元，分別捐給保守派政治行動委員會MAGA Inc.，和支持人工智慧的組織Leading the Future。
截至今年6月，這是灣區個人或家族在本選舉周期中迄今最大的捐款總額。布羅克曼曾承諾再向Leading the Future捐贈2500萬元，但在遭到員工反對後他放棄了那項承諾。
另一對灣區夫婦，億萬富豪投資者朗康威（Ron Conway）和慈善家蓋爾康威（Gayle Conway），捐贈了超過700萬元，其中絕大部分捐給與民主黨結盟的全國性政治行動委員會。他們在家鄉第17選區的國會眾議員競選中花費的金額則少得多，只分別向羅康納（Ro Khanna）眾議員和他的對手阿加瓦爾（Ethan Agarwal）各捐贈2.8萬元。阿加瓦爾已在初選中落敗。
一些報導指出，這次選舉可能是美國史上最昂貴的中期選舉，億萬富翁們的捐款金額更是空前的盛大。其中大部分資金流向了「超級政治行動委員會」（Super PAC）或「混合型政治行動委員會」（Hybrid PAC）。與傳統委員會不同，這些委員會可以從每位捐贈者那裡獲得無限額度的捐款，但它們不能直接將資金撥給候選人。
灣區的許多最富有的家族正在向這些政治行動委員會捐款，以支持全國各地的候選人。那些地區的選情比深藍的加州膠著，有經費做活動可以影響結果。
根據紀事報對聯邦競選財務數據的分析，列出50位最大捐贈者，在2025年1月至2026年6月期間他們共捐贈超過1億元。這筆錢足以為舊金山灣區的每個人購買一條價值10元的酸麵團麵包（sourdough bread），而且還能剩下足夠的錢購買幾十萬磅的奶油。
根據紀事報分析聯邦競選財務數據，灣區50位最大政治捐款人在2025年1月至2026年6月期間，合計捐贈超過1億元，規模相當驚人。 報導指出，這些獻金大多流向加州以外的選舉，尤其是全國各地較膠著的選區與聯邦競選，以便透過資金影響結果，而非只集中在深藍加州。 OpenAI聯合創始人Greg Brockman及其妻子捐了總計5,000萬元，為本周期最大；Ron Conway夫婦則捐出逾700萬元，多數給親民主黨的全國性政治行動委員會。
精華 FAQ
根據紀事報分析聯邦競選財務數據，灣區50位最大政治捐款人在2025年1月至2026年6月期間，合計捐贈超過1億元，規模相當驚人。
報導指出，這些獻金大多流向加州以外的選舉，尤其是全國各地較膠著的選區與聯邦競選，以便透過資金影響結果，而非只集中在深藍加州。
OpenAI聯合創始人Greg Brockman及其妻子捐了總計5,000萬元，為本周期最大；Ron Conway夫婦則捐出逾700萬元，多數給親民主黨的全國性政治行動委員會。
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