1年多收3.13億 5大加稅案一次看

南灣選民3日迎來2026年選舉日，聖塔克拉拉縣多項重大議題交由選民決定。圖為11月3日的投票站。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南灣選民將就區域交通銷售稅及多項城市稅案投票，若通過可為公共交通與地方建設帶來可觀新收入。

南灣選民3日迎來2026年選舉日，聖塔克拉拉縣多項重大議題交由選民決定，包括一項預計每年為灣區 公共交通籌集約3.13億元的區域銷售稅案，以及巴洛阿圖、山景城、吉爾洛和密爾比達四座城市的地方稅收 措施。此外，庫比蒂諾和洛斯阿圖分別就土地使用及市有土地管理提出公投案。

南灣紀事報(South Bay Chronicle)報導，本次選舉最受矚目的提案之一是區域交通銷售稅案Measure RTM。該案若獲通過，聖塔克拉拉縣每筆應稅消費將額外增加0.5%的銷售稅，預計自2027年4月1日起實施，為期14年。聖荷西 市政府估計，該稅每年可在聖塔克拉拉縣籌集約3.13億元。

依照州法規定，聖塔克拉拉縣所籌集的交通稅收入中，約84.37%、即每年約2.64億元將分配給聖塔克拉拉谷交通局（VTA）；10.38%分配給Caltrain；另有5%用於區域交通轉型計畫，0.25%則用於行政管理。

除區域交通稅外，四座城市也分別提出地方稅收措施，預計合計每年最多增加約2450萬元收入。

巴洛阿圖J提案(Measure J)提議將銷售稅提高0.5%，每年預計增加約1560萬元收入，並自2027年4月起實施。計畫將部分收入用於向巴洛阿圖聯合學區購買Cubberley Community Center約7畝土地，並進行場地更新。

山景城F提案(Measure F)則提議將目前10%的旅館稅提高至最高15%。該市估計，稅率調升後每年最多可增加約520萬元收入。吉爾洛B提案(Measure B)提議先將旅館稅由9%提高至11%，市議會日後還可在無須再次公投的情況下，將稅率提高至13%。

密爾比達K提案(Measure K)則將改革1976年制定的商業稅制度，取消原本依員工人數計算的方式，改為每年25元至400元的固定費用。

圖為設置在聖荷西的投票站。（記者龔玥╱攝影）

南灣選民3日迎來2026年選舉日，聖塔克拉拉縣多項重大議題交由選民決定。（記者龔玥╱攝影）