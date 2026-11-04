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期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

灣區華裔候選人多 亞裔影響力增

記者周喆╱舊金山報導
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期中選舉11月3日登場，灣區選民除將選出聯邦、州及地方民選官員外，也將表決多項涉...
期中選舉11月3日登場，灣區選民除將選出聯邦、州及地方民選官員外，也將表決多項涉及住房、公共交通、基礎建設及地方財政的重要提案。（記者周喆╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區本屆期中選舉中，華裔候選人從州級到地方選戰全面增加，搭配住房、交通與財政提案，凸顯亞裔選民影響力持續上升。

期中選舉11月3日結束投票，灣區選民除將選出聯邦、州及地方民選官員外，也將表決多項涉及住房、公共交通、基礎建設及地方財政的重要提案。從舊金山到東灣、南灣，今年選舉中華裔候選人參選人數持續增加，吸引華人社區高度關注。

在州級選舉方面，副州長選舉是華裔選民最關心的焦點之一。現任加州財務長馬世雲（Fiona Ma）代表民主黨角逐副州長職位，力拚成為加州歷史上層級最高的華裔女性民選官員之一。此外，前舊金山市議員金貞妍（Jane Kim）則參選加州保險廳長，為州府高層選戰再添亞裔身影。

國會席位競爭同樣受到矚目。聯邦眾議院第11選區，由舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）與州參議員威善高(Scott Wiener)競逐資深眾議員裴洛西留下的這個民主黨長期掌握的席位。由於該選區華裔人口比率較高，選情受到亞裔社區密切關注。

舊金山多個市議員席位同步改選，其中涵蓋日落區的第四選區最受華人社區關注。該區聚集大量華裔居民，候選人包括周紹鋆（Albert Chow）及王兆倫（Alan Wong）等華裔參選者。

除舊金山外，在阿拉米達縣與康曲柯士達縣，多個市議會及學區委員席位改選。佛利蒙、都布林、布利桑頓及聖利安住等城市，均可見華裔候選人參與角逐。

南灣方面，聖荷西及聖塔克拉拉縣多項選舉同樣看點十足。作為全美華裔人口最多的城市之一，聖荷西市議會和學區選舉歷來吸引許多亞裔候選人投入。

今年的地方提案同樣攸關灣區未來發展方向。舊金山市有多項提案交由選民表決，內容涵蓋可負擔住房基金、公共銀行計畫、房地產轉讓稅調整以及公共交通融資等議題。

其中有關恢復舊金山海傍公路(Great Highway)平日通車的G提案引人關注。這是當地選民四年內第三次對海傍公路命運進行投票。

觀察整體選情，今年灣區選舉呈現三大特色：一是華裔候選人活躍程度持續提升，從州級職位到地方學區均可見華裔參政；二是住房負擔能力危機成為各地共同議題；三是公共交通與城市治理改革成為選民關注焦點。政治觀察人士指出，隨著亞裔人口及選民比率不斷增加，華裔選民的投票取向與動員能力，將在多個競爭激烈的選區發揮愈來愈重要的影響力。

期中選舉11月3日登場，灣區選民除將選出聯邦、州及地方民選官員外，也將表決多項涉...
期中選舉11月3日登場，灣區選民除將選出聯邦、州及地方民選官員外，也將表決多項涉及住房、公共交通、基礎建設及地方財政的重要提案。（記者周喆╱攝影）

精華 FAQ

  • 最明顯的趨勢是華裔候選人參選人數持續增加，從州級職位到市議會、學區委員席位都可見其身影，也反映亞裔社區在灣區政治中的動員能力正不斷提升。

  • 加州財務長馬世雲代表民主黨競逐副州長，力拚成為加州歷史上層級最高的華裔女性民選官員之一；前舊金山市議員金貞妍則參選加州保險廳長，成為另一州府焦點。

  • 因為提案涵蓋可負擔住房基金、公共銀行、房地產轉讓稅與公共交通融資等核心議題，舊金山海傍公路G提案也引發爭議，顯示選民同時在決定城市治理與發展方向。

灣區 亞裔 華裔

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