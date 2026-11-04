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阿拉米達「選票得來速」交票熱絡 盛況堪比總統大選

記者王湘涵╱阿拉米達縣報導
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阿拉米達縣選務處表示，除了開車，步行、遛狗、騎腳踏車等方式都可便利交票。（記者王...
阿拉米達縣選務處表示，除了開車，步行、遛狗、騎腳踏車等方式都可便利交票。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉米達縣期中選舉交票熱絡，屋崙得來速與各投遞站在雨天仍吸引大量選民，選務處並加強巡迴收票與多語言服務。

期中選舉3日登場，阿拉米達縣的「選票得來速」（Ballot Drop Stop）服務，讓選民不必下車，就能從車窗將選票交給工作人員。儘管細雨綿綿，仍有民眾開車、騎自行車或步行前來交票。縣選務處長表示，選舉日交票人流熱絡，盛況接近總統大選

位於屋崙市中心的戴維森法院（René C. Davidson Courthouse）內設有阿拉米達縣選務處。選舉當天，法院外的13街與Fallon街交叉口設置「選票得來速」收票站，選務人員直接從車窗接收郵寄選票，讓民眾不必下車就能完成交票，服務持續至晚間8點。

阿拉米達縣選務處長柯內霍（Cynthia Cornejo）接受採訪表示，這項服務相當受歡迎，從上午7時起持續有選民前來。除了開車，也有人騎自行車、步行，甚至帶著愛犬散步順道交票，還曾有民眾騎獨輪車前來。

柯內霍指出，「選票得來速」過去曾創下收取6000張選票的最高紀錄。選務處也在選前安排巡迴收票服務（Ballot Drop Stop Tour），走訪縣內各城市，每站停留至少兩天，方便選民就近交票。

除了屋崙選務處，阿拉米達市政廳也設有人工收票站，由選務人員在路邊接收選票，提供另一種便利的投遞方式。

談到投票情況，柯內霍指出，截至2日晚間，全縣的選票已回收率略高於30%，與一般期中選舉的情況相近。3日各投票中心及投遞箱持續有選民前來，觀察到的交票熱度接近總統大選。

她表示，選務團隊全天巡迴各地收票，工作人員甚至回報，部分投遞箱已接近滿載。儘管選舉當天有雨，似乎未影響選民交票意願，但實際投票率仍須待統計完成後才能確認。

此外，阿拉米達縣持續加強多語言選務服務。柯內霍表示，投票中心會主動詢問選民是否需要語言協助，並由雙語選務人員提供服務，或透過合作機構安排遠端即時翻譯。部分投票中心另備有不同語言的翻譯參考選票，協助選民理解內容；今年也依各地語言需求，增加部分語言資料的供應數量。

儘管交票方式越來越便利，仍有選民喜歡親自走進投票所，感受參與選舉的氛圍。選民米塞納（Lindsay Misener）表示，雖然郵寄選票方便，但她更喜歡到現場的感覺。「我覺得親自投票很有愛國情懷。」她說，現場能看見不同背景、平時不常遇見的居民，感受社區的多元，而投票也是支持社區的一種方式。

阿拉米達縣選務處長柯內霍（Cynthia Cornejo）3日受訪表示，選舉日投...
阿拉米達縣選務處長柯內霍（Cynthia Cornejo）3日受訪表示，選舉日投遞選票情況熱絡，縣府也持續強化多語言選務服務。（記者王湘涵╱攝影）

阿拉米達市政廳外設置人工收票站，選務人員在現場接收民眾交回的郵寄選票，便利選民參...
阿拉米達市政廳外設置人工收票站，選務人員在現場接收民眾交回的郵寄選票，便利選民參與投票。（記者王湘涵╱攝影）

屋崙縣選務處外設有專用車道及收票帳篷，選務人員在雨中引導民眾交回郵寄選票。（記者...
屋崙縣選務處外設有專用車道及收票帳篷，選務人員在雨中引導民眾交回郵寄選票。（記者王湘涵╱攝影）

選民開車前往阿拉米達縣選務處設置的「選票得來速」（Ballot Drop Sto...
選民開車前往阿拉米達縣選務處設置的「選票得來速」（Ballot Drop Stop），不必下車即可將選票交給工作人員。（記者王湘涵╱攝影）

在阿拉米達市南岸購物中心（South Shore Center）投票中心外，一名...
在阿拉米達市南岸購物中心（South Shore Center）投票中心外，一名剛完成投票的民眾走出大門時，對媒體高喊「我投票了！」展現參與選舉的熱情。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 民眾可不必下車，直接從車窗把郵寄選票交給選務人員，騎自行車、步行者也能使用。這項服務在屋崙市中心法院外設置，開放到晚間8點，提供快速便利的交票方式。

  • 柯內霍表示，從上午7時起就持續有選民前來交票，雖然遇上細雨仍不減熱度。她認為現場人流與投遞量很活躍，觀察到的盛況接近總統大選。

  • 除了得來速收票站，縣府還安排Ballot Drop Stop Tour巡迴各城市收票，並在阿拉米達市政廳設人工收票站。同時加強雙語服務、遠端即時翻譯與多語言參考選票。

期中選舉 屋崙 總統大選

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