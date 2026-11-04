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灣區瓦斯熱水器禁令 50%家庭可豁免

編譯廖宜怡／綜合報導
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灣區空氣品質管理局修改規定，不受瓦斯熱水器禁令限制的家庭將提高到50%。（美聯社...
灣區空氣品質管理局修改規定，不受瓦斯熱水器禁令限制的家庭將提高到50%。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區瓦斯熱水器禁令可能延後一年，且因低收入定義放寬與新增空間、電力限制豁免，預計約一半家庭可免受影響。

灣區瓦斯熱水器禁令即將於明年1月生效，將迫使許多家庭必須購買較環保但較昂貴的電熱水器，引起許多爭議。現在，灣區空氣品質管理局（Bay Area Air District）表示，灣區一半的家庭或可免受這項禁令影響。

舊金山紀事報報導，官員表示，灣區空氣品質管理局委員會訂於4日投票決定，是否將瓦斯熱水器禁令生效日期延後一年至2028年1月。這項禁令禁止居民安裝會排放氮氧化物（nitrogen oxides）的電器，建議屋主轉用熱泵熱水器（pump water heater）。根據估計，熱泵熱水器的平均成本比瓦斯熱水器高出約3500元。

空氣品質管理局4日的投票還可能批准對低收入居民和面臨空間或電力限制的住宅單位給予豁免。在委員會修改低收入者定義後，符合豁免條件的居民比例將顯著提高。

空氣品質管理局政策副主管納德（Greg Nudd）表示，他預計灣區目前約有50%的熱水器將符合擬議的豁免條件，高於先前估計的38%。這是因為低收入的定義現在將改為「地區收入中位數」的80%，而不再是先前提議的50%。

因此，在舊金山，可獲豁免的單身人士收入上限現在為11萬2440元，四口之家收入上限為16萬零640元在阿拉米達縣，可獲豁免的單身人士收入上限為9萬1160元，四口之家收入上限為13萬零240元。另外，參加公共援助計畫（例如加州糧食券）或住房支出超過家庭收入28%的居民也符合豁免資格。

收入超過限額的屋主如果熱水器置放空間不足（小於700立方呎）且通風不良，可以申請「空間不足豁免」，只要在申請時於網上自行證明即可。

房屋若要符合另一種「電力服務限制豁免」，必須要有承包商證明安裝相關標準，例如配電盤是否沒有可用的配電箱空間、配電盤容量是否小於100安培，或者線路是否老化。

灣區空氣品質管理局的管轄範圍包括阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣、納巴縣、舊金山縣、聖馬刁縣、聖塔克拉拉縣、蘇拉諾縣西南部和蘇諾瑪縣南部。

精華 FAQ

  • 原訂明年1月生效的禁令，空氣品質管理局擬投票延後一年至2028年1月，主要是讓居民有更多時間因應改裝與申請豁免。

  • 低收入居民、公共援助受益者，以及住房支出超過收入28%者都可申請；此外，空間不足或電力服務受限的住戶也能豁免，因此符合條件者約升至50%。

  • 因為禁令會迫使家庭改買較環保但較昂貴的熱泵熱水器，平均比瓦斯熱水器多約3500元，對低收入與改裝條件不足的住戶衝擊較大。

灣區 投票 舊金山

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