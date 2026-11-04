USF吉祥物換人當 明年春天從「西班牙貴族」變成狼

Don Francisco以戴面具、披斗篷的西班牙貴族為造型，名字呼應舊金山聚落首任市長德哈羅。（舊金山大學運動隊）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山大學決定讓象徵西班牙貴族的Don Francisco退役，2027年春季改用狼作為新吉祥物，但校隊名稱Dons仍會保留。

舊金山 大學（USF）宣布，將讓沿用多年的吉祥物Don Francisco退役，2027年春季改以「狼」亮相體育賽事及校園活動。這項調整回應校內對舊吉祥物象徵西班牙殖民歷史的批評，但校隊自1932年使用的「Dons」名稱將保留。

Don Francisco以戴面具、披斗篷的西班牙貴族為造型，名字呼應舊金山聚落首任市長德哈羅（Don Francisco de Haro）。「Don」原是西班牙對貴族的尊稱，後來也用作表達敬意。校方資料顯示，校隊早年稱為「灰霧」（Grey Fog），經學生報徵名及委員會評選後，才改稱Dons。

更換吉祥物的呼聲已持續數年。學生議會2022年12月通過決議，指出這個角色代表校園所在歐羅尼（Ohlone）原住民 族土地的殖民歷史，與學校追求公平正義的理念存在矛盾，要求推動更換，並避免增加學生財務負擔。

校方其後成立由學生、校友、教職員等組成的工作小組。諮詢發現，校園社區廣泛支持保留Dons名稱，但對原有吉祥物角色的支持不足，因此建議另選新形象。

校方表示，狼的靈感來自耶穌會創辦人聖依納爵．羅耀拉（Ignatius of Loyola），其家族紋章有雙狼與鍋子的圖案。校內格里森圖書館前也矗立雙狼青銅雕像，是學生拍照及迎新活動的地點。 舊金山大學吉祥物明年春季起將改以「狼」亮相。圖為校內格里森圖書館前矗立雙狼青銅雕像，是學生拍照及迎新活動的地點。（谷歌街景）

新吉祥物的外觀與服裝尚待設計，校方將邀請校園社區參與。過渡期間，學校會逐步移除宣傳材料與校園空間中的舊角色形象，球衣及行銷資料則繼續使用「USF Dons」。