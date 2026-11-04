費爾菲德購物中心槍擊案釀1死6傷 17歲嫌犯落網

費爾菲德購物中心槍擊案致31歲的孕婦海吉斯身亡。（取自GoFundMe）

AI摘要 文章摘要整理： 費爾菲德Spirit Halloween槍擊案釀1死6傷，17歲少年嫌犯在蘇森市落網，警方認為其為唯一槍手，檢方正研議是否追加對孕婦死者的謀殺指控。

舊金山 紀事報報導，費爾菲德（Fairfield）警方2日對一名17歲少年實施了逮捕，該少年涉嫌在Spirit Halloween商店槍擊 案中開槍，導致一名孕婦死亡，另有六人受傷。

費爾菲德警察局長馬歇爾（Dan Marshall）表示，這名嫌疑人因是未成年人，警方未公開其身分，他在蘇森市（Suisun City）的一處住宅內被捕。

警方稱，該嫌疑人面臨謀殺和謀殺未遂的指控。蘇拉諾縣地檢長艾布拉姆斯（Krishna A. Abrams）正在審查是否應追加一項謀殺指控，因為31歲的受害人海吉斯（Constance Hages ）當時正懷著身孕。

槍擊事件發生於上周五（10月30日）晚上8時30分左右，地點位於費爾菲德Solano Town Center的Spirit Halloween商店內。警方稱，嫌疑人向海吉斯連開數槍，擊中了她以及店內的另外六人。海吉斯當場死亡。

警方稱，嫌疑人在費爾菲德警員抵達前幾分鐘便逃離現場。調查人員在數小時內通過調閱商店監控錄像鎖定了嫌疑人。一名費爾菲德學校資源警官認出嫌疑人曾是該校學生，並向偵探提供了這一信息。

警方稱，他們認為被捕的這名青少年是唯一的槍手，儘管調查人員仍在調查是否還有其他人涉案。

警方尚未披露作案動機，但警長稱此次槍擊似乎源於此前的一場爭執。他表示不認為所有受害者都與嫌疑人相識，並稱他們是「非預定目標」。

馬歇爾表示，這名青少年嫌疑人曾捲入去年發生在費爾菲德高中（Fairfield High School）的槍擊案，當時有人向學校停車場內一輛載有人員的汽車開槍，該事件中無人受傷。他被提起公訴，在少年管教所服刑了幾個月，