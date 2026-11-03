跟你想的不一樣…灣區退休人士政治捐款 比率愈來愈高

43號提案要求三分之二的選民批准才能徵收新的地方稅。(voterguide.sos.ca.gov)

AI摘要 文章摘要整理： 紀事報分析指出，灣區政治捐款者裡退休與非就業人口占比愈來愈高，他們不僅更願意參與政治，也常以捐款支持反稅等保守訴求。

灣區 政治捐款者中，退休 人士比率愈來愈高，他們出錢圖的是什麼？錢真的左右選舉結果？

舊金山紀事報報導，如果你相信金錢掌控政治，那麼你或許會理所當然地認為，真正左右政治的是退休人士。在本屆選舉周期中，灣區科技和金融從業人員因慷慨解囊支持自己心儀的政治理念而頻頻登上新聞頭條。然而灣區向州和聯邦競選捐款的人群中，有相當一部分（而且人數還在不斷增長）並非來自科技或金融業。

事實上，紀事報的一項分析顯示，他們中的許多人根本不工作。今年1月至10月中旬，在向加州 某個州級政治委員會捐款的灣區捐贈者中，有四分之一的人表示自己已經退休。另有16%的人表示自己沒有工作。這項定義涵蓋範圍很廣，包括退休人員、失業人士和家庭主婦。

總計41%是2024年該類捐贈者17%的兩倍以上。在聯邦選舉中，非就業人員在灣區捐贈者中所占比率更高：截至今年9月，約占一半，較十年前的約30%也有上升。

專家指出，老年選民往往更積極參與政治，而退休人員–尤其是在灣區等較富裕地區–可能既有意願也有能力捐款。

研究和選民登記數據顯示，無論黨派如何，年長的捐贈者往往比年輕的捐贈者保守。一些數據也印證了這一點：在過去幾十年裡，向賈維斯納稅人協會的「保護13號提案」委員會捐款的灣區居民中，高達85%的人無工作。該委員會經常支持反稅措施，包括今年的43號提案，該提案要求三分之二的選民批准才能徵收新的地方稅。