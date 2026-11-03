女武神冠軍遊行 不走市場街 將搭船串連屋崙、舊金山

金州女武神奪得WNBA總冠軍後，將於本周三在舊金山市舉行盛大的遊行活動。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 金州女武神奪冠後將於周三舉行遊行，先在屋崙集合再搭船到舊金山，沿內河碼頭大道前進，以球隊自身故事呈現跨灣連結。

金州女武神（Golden State Valkyries）奪得WNBA總冠軍後，將於本周三在舊金山 市舉行盛大的遊行活動；不同於該市傳統的遊行路線，球員將先在屋崙 集合，再搭船橫越海灣，抵達舊金山後沿內河碼頭大道（Embarcadero）遊行，並未選擇灣區 多支冠軍球隊走過的市場街（Market Street）。

遊行預定周三中午12時至下午2時舉行，球迷可自上午9時起，在內河碼頭大道靠海灣一側等候。

舊金山紀事報報導，女武神球隊總裁史密斯（Jess Smith）表示，這項安排希望呈現球隊自身的故事，以及與海灣兩岸的連結。球隊訓練基地位於屋崙市中心的絲芙蘭訓練中心（Sephora Performance Center），主場比賽則在舊金山大通中心舉行，跨灣往返正是球員與工作人員的日常。

冠軍巡遊定於11月4日中午12時至下午2時，在舊金山海濱大道（Embarcadero）舉行。（舊金山交通局提供）

史密斯表示，灣區體育歷史深厚，過去金州勇士（Golden State Warriors）沿市場街慶祝奪冠的場面令人難忘，但女武神在規畫時，首先思考的是如何用自己的方式慶祝。

慶祝活動將從屋崙訓練基地的一場非公開活動開始，隨後球員搭船前往舊金山，在渡輪大樓附近登岸，再乘花車沿內河碼頭大道前進。遊行路線從米慎街（Mission Street）起，至甲骨文球場附近的國王街（King Street）與第二街交會處結束，全長超過一哩。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）接受訪問時表示，路線由女武神球團決定，市府支持球隊採取不同的慶祝方式。他說，女武神從創隊以來就走出自己的道路，這次遊行也將是一場盛事。

市場街長年是灣區冠軍遊行的重要舞台。金州勇士2022年奪冠後，便從市場街與Main Street一帶出發，遊行至第八街。

舊金山巨人隊自2010年起三度贏得世界大賽冠軍，以及49人隊在1980、1990年代奪冠時，也都曾沿市場街遊行。舊金山大學籃球隊1955年贏得全美大學體育協會（NCAA）冠軍後，同樣走過這條街道。

女武神球隊總裁史密斯。（取自Linkedin）