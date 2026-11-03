女武神冠軍遊行 不走市場街 將搭船串連屋崙、舊金山
金州女武神奪冠後將於周三舉行遊行，先在屋崙集合再搭船到舊金山，沿內河碼頭大道前進，以球隊自身故事呈現跨灣連結。
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金州女武神奪冠後將於周三舉行遊行，先在屋崙集合再搭船到舊金山，沿內河碼頭大道前進，以球隊自身故事呈現跨灣連結。
金州女武神（Golden State Valkyries）奪得WNBA總冠軍後，將於本周三在舊金山市舉行盛大的遊行活動；不同於該市傳統的遊行路線，球員將先在屋崙集合，再搭船橫越海灣，抵達舊金山後沿內河碼頭大道（Embarcadero）遊行，並未選擇灣區多支冠軍球隊走過的市場街（Market Street）。
遊行預定周三中午12時至下午2時舉行，球迷可自上午9時起，在內河碼頭大道靠海灣一側等候。
舊金山紀事報報導，女武神球隊總裁史密斯（Jess Smith）表示，這項安排希望呈現球隊自身的故事，以及與海灣兩岸的連結。球隊訓練基地位於屋崙市中心的絲芙蘭訓練中心（Sephora Performance Center），主場比賽則在舊金山大通中心舉行，跨灣往返正是球員與工作人員的日常。
史密斯表示，灣區體育歷史深厚，過去金州勇士（Golden State Warriors）沿市場街慶祝奪冠的場面令人難忘，但女武神在規畫時，首先思考的是如何用自己的方式慶祝。
慶祝活動將從屋崙訓練基地的一場非公開活動開始，隨後球員搭船前往舊金山，在渡輪大樓附近登岸，再乘花車沿內河碼頭大道前進。遊行路線從米慎街（Mission Street）起，至甲骨文球場附近的國王街（King Street）與第二街交會處結束，全長超過一哩。
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）接受訪問時表示，路線由女武神球團決定，市府支持球隊採取不同的慶祝方式。他說，女武神從創隊以來就走出自己的道路，這次遊行也將是一場盛事。
市場街長年是灣區冠軍遊行的重要舞台。金州勇士2022年奪冠後，便從市場街與Main Street一帶出發，遊行至第八街。
舊金山巨人隊自2010年起三度贏得世界大賽冠軍，以及49人隊在1980、1990年代奪冠時，也都曾沿市場街遊行。舊金山大學籃球隊1955年贏得全美大學體育協會（NCAA）冠軍後，同樣走過這條街道。
球員先在屋崙訓練基地參加非公開活動，再搭船橫越海灣到舊金山，於渡輪大樓附近登岸後乘花車沿內河碼頭大道遊行，終點在國王街與第二街交會處。 球團總裁表示，規畫時優先考慮如何用女武神自己的方式慶祝，並突顯球隊在屋崙與舊金山之間的日常連結，因此刻意選擇跨灣搭船與內河碼頭大道路線。 遊行預定在周三中午12時至下午2時舉行，球迷可自上午9時起在內河碼頭大道靠海灣一側等候，預料將吸引大量支持者到場共襄盛舉。
精華 FAQ
球員先在屋崙訓練基地參加非公開活動，再搭船橫越海灣到舊金山，於渡輪大樓附近登岸後乘花車沿內河碼頭大道遊行，終點在國王街與第二街交會處。
球團總裁表示，規畫時優先考慮如何用女武神自己的方式慶祝，並突顯球隊在屋崙與舊金山之間的日常連結，因此刻意選擇跨灣搭船與內河碼頭大道路線。
遊行預定在周三中午12時至下午2時舉行，球迷可自上午9時起在內河碼頭大道靠海灣一側等候，預料將吸引大量支持者到場共襄盛舉。
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