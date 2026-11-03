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灣區4縣選務處公布選舉結果流程 最快數天後才會完成計票

編譯組／綜合報導
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加州投票站將於3日（周二）晚間8點關閉，但選民可能需要等待數天、甚至更久，才能知...
加州投票站將於3日（周二）晚間8點關閉，但選民可能需要等待數天、甚至更久，才能知道部分競爭激烈的州級與地方級選舉結果。(取自County of Santa Clara官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

加州投票今夜截止後，各縣將陸續公布初步結果，但因郵寄選票可延後送達，灣區多數競爭選舉最快仍需數天甚至更久才能確定。

加州投票站將於今(3)日晚間8時關閉。但選民可能需要等待數天、甚至更久，才能知道部分競爭激烈的州級與地方級選舉結果。

初步計票結果將在投票所關閉後不久陸續公布，並將徹夜更新。然而，只要是在選舉日(含當日)之前加蓋郵戳的郵寄選票，直至11月10日送達，仍會被計入總數。

聖荷西信使報詳述各縣選舉辦公室關於選舉結果發布流程的說明：

聖塔克拉拉縣(Santa Clara)

聖縣通訊官葛提歐(Steve Goltiao)表示，預計在晚上8時投票站關閉後的10分鐘內，將公布第一批計票結果。此後，結果將每小時更新一次，直至所有來自投票中心和選票投遞箱的選票都被收集並清點完畢，此一過程通常會持續到午夜。當晚最後一次更新發布在選舉結果網站時，也會透過社群媒體管道進行通知。

他表示，選舉日過後的第一周內，將每天下午5時前公布計票結果；此後則改為每隔一天於下午5時前公布。估計此次選舉的投票率在55%至65%之間，符合期中選舉的一般情況。

阿拉米達縣(Alameda)

選務處負責人科內賀(Cynthia Cornejo)表示，選舉日當天晚上8時投票站關閉後不久，將公布首批計票結果，其中包括提前寄回的郵寄選票。第二批結果將於晚上9時後公布，其中包括投票中心的選票。此後，來自投票中心的計票數據將陸續更新至深夜。

她指出，在阿拉米達縣，自10月5日所在的那一周起，就陸續收到選民寄回的選票，但現在判斷整體投票率還為時過早。

康曲柯士達縣(Contra Costa)

康縣選舉部門發言人克魯格(Dawn Kruger)表示，選舉官員將在選舉日當晚盡可能在晚上8時之後，公布初步計票結果。她預計，當晚還會進行三到四次後續更新，直到午夜左右。這些結果將涵蓋郵寄選票，以及在選舉日前送達該縣各區域提前投票站的現場選票。

她指出，一般情況下，選舉之夜公布的計票結果，僅占最終收到選票總數的一半左右。選舉日後的首次結果更新將於11月6日下午5時前發布；此後，每周會有兩次結果更新，均在下午5時前公布。

聖馬刁縣(San Mateo)

選舉日當天的首批計票結果預計在晚上8時10分前公布。包括在周日之前通過郵寄方式收到的選票。

下一次結果更新定於晚上9時發布；此後每小時會進行一次更新，直至所有投票中心的選票統計完畢。選舉之夜的最終結果報告，取決於各投票中心何時完成計票，通常會在午夜至凌晨2時之間發布。選舉日過後，後續計票結果將於每天下午4時30分之前公布。

精華 FAQ

  • 多個縣都會在投票站於晚上8時關閉後不久公布首批計票結果，之後持續在夜間更新；部分縣甚至會一路更新到午夜，讓選民先看到初步走勢。

  • 因為只要在選舉日當天或之前加蓋郵戳的郵寄選票，最晚可在11月10日送達後再計入總數，後續還要逐批清點，因此最終結果常需數天甚至更久。

  • 聖塔克拉拉與阿拉米達、康曲柯士達、聖馬刁各自公布時間不同，但都會先在選後當晚更新，之後改為每天或每隔幾天公布，顯示最終統計需分階段完成。

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