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不滿僅漲薪3% 一工會拒簽字 聖荷西市政府面臨罷工危機

記者龔玥／綜合報導
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聖荷西市通過與兩大公共領域工會新合約協議，然而，一個基層主管工會拒絕接受條件，讓...
聖荷西市通過與兩大公共領域工會新合約協議，然而，一個基層主管工會拒絕接受條件，讓聖荷西市政府的勞工糾紛仍留有未解之數。（記者龔玥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西市府雖與兩大工會達成新合約，但AMSP拒簽使勞資爭議未解；在薪資僅漲3%與財政赤字壓力下，罷工危機仍未完全解除。

聖荷西市議會近日一致通過與兩大公共領域工會的新合約協議，為這場長達數月、一度瀕臨大罷工邊緣的勞資對立劃下暫時的句點。然而，由於其中一個基層主管工會拒絕接受條件，讓聖荷西市政府的勞工糾紛仍留有未解之數。

根據Sanjosespotlight的報導，市議會本次批准的三年期新合約，涵蓋了由「國際專業與技術工程師協會」（IFPTE）第21分會以及「公務員國際聯合會」（MEF-AFSCME）第101分會所代表的近4000名市政工人。這份協議結束了雙方自今年2月以來針對薪資待遇，以及人工智慧技術可能取代人力等問題的緊張談判。

然而，三位「維護管理人員協會」（AMSP）的會員投票否決了該初步協議。AMSP代表約140名分散於各市政部門的維護主管與經理。工會代表已將否決結果正式通知市府，目前尚不清楚後續談判將走向何方。

對此，聖荷西市長馬漢在會議上表示，這是個好消息，市府達成了一份公平的協議，既尊重每天從事關鍵工作的同仁，也照顧到依賴市政服務的市民與納稅人。市府經理辦公室發言人馬查多則指出，市府高層預計於本周與議員討論應對方案，並將持續與AMSP保持溝通，確保在財政穩健的前提下維持市政正常運作。

這場勞資爭議源於舊有的三年期合約於今年6月底到期。由於調薪幅度與生活成本不成比例，雙方談判整個夏天幾乎陷入停擺，數千名公會成員更在8月高票通過罷工授權。若當時發動罷工，將是聖荷西自1981年以來最大規模的聯合罷工行動。

面對罷工威脅，聖荷西談判團隊隨後釋出善意，除了同意未來三年每年給予3%的基本薪資漲幅外，還加碼提供相當於年薪1%的一次性現金補貼，並承諾若第三年市府財政達到特定標準，將額外加薪1%。此外，新合約中也加入了針對AI導入職場的勞工保障條款。

雖然合約順利通過，但不少員工對於3%的加薪幅度仍感到失望，認為這遠遠無法跟上南灣飛漲的生活成本與通膨，並指出薪資過低已導致市府人才大量流失，進而削弱了公共服務品質。

聖荷西市今年6月通過的預算案靠著動用儲備金與削減服務才平息赤字，且預計未來兩個財政年度仍將面臨千萬美元缺口。這也讓市政府在面對未簽約的 AMSP 工會時，調薪與預算平衡的拉鋸戰更加艱難。

精華 FAQ

  • 市議會批准的三年期新合約，主要涵蓋IFPTE第21分會與MEF-AFSCME第101分會代表的近4000名市政工人，讓長達數月的談判先告一段落。

  • AMSP代表約140名維護主管與經理，成員認為3%的加薪幅度仍不足以跟上南灣高漲的生活成本與通膨，因此投票否決協議，讓談判仍留變數。

  • 市府去年底合約到期後談判停滯，工會又曾高票通過罷工授權；同時市府預算已動用儲備金，未來兩年仍有千萬美元缺口，調薪與財政平衡都很棘手。

投票 聖荷西 罷工

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