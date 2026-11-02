灣區私校升學輔導具優勢 學費續漲仍熱門

儘管費用高昂，灣區私立學校仍然非常受歡迎。圖為屋崙的私校大學預備學校（College Preparatory School）。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 灣區私校雖然學費動輒6位數，仍因小班制、升學顧問與課程資源受家長青睞，但其名校錄取優勢有限，且公校也可能提供類似支持。

在灣區 ，送孩子去一所頂尖私立高中就讀的費用很容易超過25萬元。儘管費用高昂，私立學校仍然非常受歡迎。但家長們究竟認為這筆巨額投資能帶來什麼？

顯而易見的答案是更好的教育體驗，或許也能幫助學生為大學做好準備。舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)最近調查中，家長們表示，私立學校的優勢包括小班授課、更高級的課程、更廣泛的課外活動機會、更深入的大學升學 指導，以及一個充滿即將升入大學的同齡人的校園。

大學入學方面的優勢並非受訪者提及的最重要因素，但仍然是考量的一部分。許多家長表示，私立學校的優勢加起來能提高孩子進入頂尖大學的機率。儘管他們也知道，孩子選擇私立高中並不能保證一定能進入史丹福、哈佛或柏克萊加大。

私立學校在大學申請上究竟有哪些優勢呢？據大學招生顧問、教師和家長稱，沒有確切答案。專家一致認為，一些所謂的能提升學生大學入學前景的優勢確實存在，而另一些則被誇大了。還有一些優勢可能伴隨著意想不到的弊端，或者在公立學校也能找到，而且無需支付六位數的學費。

舊金山紀事報最近更新了其灣區私立學校費用資料庫。在當地高中，Fusion Academy的學費最高，每年高達7萬4000元，而許多其他學校的學費也在6萬元以上。經分析，灣區私立高中的平均學費為每年4萬2000元。有些學校提供餐食，有些學校提供兄弟姐妹折扣，許多學校提供某種形式的經濟援助，但許多家長表示，為了支付學費，他們不得不放棄度假、外出用餐和其他一些額外的開支。

雖然大多數參與調查的家長表示，他們選擇私立學校並非出於對大學申請優勢的期望，但校內招生部門無疑是這些學校自我宣傳的重要手段之一。

獨立大學升學顧問雷納爾多 (David Reynaldo) 表示，與大型公立學校可能只有一兩名大學升學顧問服務於整個畢業班相比，私立學校擁有升學顧問團隊，意味著每位學生都能得到更多個性化的關注。有些學校甚至聘請了頂尖大學的前招生官。這對家長來說也是一個極具吸引力的優勢。

雷納爾多還指出，私立學校通常還會為學生提供大學申請全程支持，例如在暑期舉辦申請強化訓練營，或者讓學生在高中三年級的英語課上撰寫和修改大學申請文書。

加州獨立學校協會 (California Association of Independent Schools) 的執行董事古鐵雷斯 (Phil Gutierrez)表示，大學入學率是許多潛在家庭最關注的問題：他經常被問到他們學校有多少畢業生考入了史丹福大學、柏克萊加大和常春藤盟校。

私立學校的升學顧問還可以扮演整個申請流程的專案經理或顧問的角色，提醒學生及其家長即將到來的截止日期和考試日期，催促他們提交申請資料，並幫助各方管理預期。

升學顧問也能幫助學生接觸到他們可能從未聽說過的學校，從而提升他們的大學入學結果。柏克萊加大教育學院副教授布里頓(Tolani Britton)說，她的大學升學顧問曾問她是否考慮過一些小型文理學院，例如Williams學院、Amherst學院、Davidson學院或塔夫茨大學（Tufts University）。她之前沒有考慮過，但她聽從了顧問的建議。最終，她選擇了塔夫茨大學。

私立學校的升學顧問更有可能獲取數據，這些數據能夠根據學生的申請材料包預測哪些大學更有可能錄取該學生。古鐵雷斯表示，私立學校的升學顧問可以繪製數據點圖表，並準確地向家長展示哪些學校可能錄取他們的孩子。

家長選擇私立學校的一個普遍期望是學術嚴謹性，包括注重教育成果的環境：小班授課、更高級的課程、更充分的標準化考試準備，以及更高學歷的教職員工。

私立學校是否真的比公立學校提供更好的教育，並不容易回答。布里頓表示，雖然私立學校的學生更有可能進入頂尖大學，但很難區分這種差異究竟有多少源自於私立學校本身，又有多少源自於將孩子送入私立學校的家庭類型。