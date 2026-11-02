商業捕蟹季延至明年 感恩節無緣本地珍寶蟹

舊金山南岸的柏斯菲卡（Pacifica），常有座頭鯨靠近海岸，為了追逐鯷魚群而在碼頭與峭壁附近出沒。（記者王子涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州因捕蟹漁具威脅鯨魚安全，商業珍寶蟹季延至至少明年1月，導致感恩節與聖誕節無緣本地蟹；部分海域又受毒素影響持續封閉。

加州珍寶蟹(Dungeness Crab，又名鄧金斯蟹)商業捕撈季將延至至少明年1月，民眾今年感恩節 和聖誕節 再度無緣吃到新鮮捕獲的加州珍寶蟹。

加州魚類及野生動物廳上周五宣布，由於捕蟹漁具威脅鯨魚安全，原定下月在俄勒岡州 邊界至聖塔巴巴拉縣海域展開的商業捕撈將押後。休閒捕蟹季仍可於11月7日開始，但蟹籠數量受限；洪堡縣南部至門多西諾縣北部沿岸海域則因軟骨藻酸毒素超標，繼續關閉，重開日期未定。

民眾仍可能買到外州捕獲的珍寶蟹。華盛頓州部分地區已開捕，俄勒岡州也將進行檢測，以決定開捕日期。

珍寶蟹季過去通常在節日前夕開始，延續至夏季，是加州備受期待的傳統。然而，十多年來，捕蟹季屢因鯨魚及海龜遭漁具纏繞、海水毒素超標，或漁民與收購商談不攏價格而延誤或提前結束。

「我們很失望，但今年並不意外。」舊金山捕蟹船主協會財務主管貝茨（Sarah Bates）說，「很多人甚至還沒開始準備出海。」

當局表示，今年1月以來，加州沿岸已確認九頭座頭鯨遭漁具纏繞，其中至少四頭被捕蟹漁具纏住，另可能有未通報個案。今年的纏繞數量已超過州規定的門檻，須延後開捕，漁場內的座頭鯨數量也高於正常水平。鯨魚遭纏繞可能感染、失去肢體或餓死，以漁具傷害鯨魚亦違反聯邦法律。

保育團體Oceana漁業創新總監兼資深科學家謝斯特（Geoff Shester）認為，上個捕蟹季持續過久，造成原可避免的纏繞事故，應更廣泛採用「彈出式」或無繩漁具。

「除非我們作出重大改變，否則預料這種情況會繼續。」他說，加州應在減少鯨魚纏繞方面領先，而非在纏繞數量上領先 。

不少漁民則認為，大規模使用這類漁具並不實際。傳統蟹籠以繩索連接海面浮標，繩索長時間留在水中；替代漁具則將繩索盤放海底，減少妨礙鯨魚和海龜活動的風險。

這已是加州至少連續第七年因纏繞風險延後捕蟹季。據捕蟹船主協會資料，去年珍寶蟹漁獲價值達5600萬元，是加州經濟價值最高的漁業之一。

往年珍寶蟹捕撈季開始後，食客們將很快購買並享用到新鮮捕撈的珍寶蟹。（記者王子涵╱攝影）