史丹福大學特展 拼湊出被遺忘華人村落的故事

史丹福大學安德森收藏館（Anderson Collection）即日起推出藝術家Patty Chang的個人特展「surfacing」。（翻攝自史丹福大學官網）

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福大學以Patty Chang特展「surfacing」重訪阿隆斯角華人漁村，藉裝置、文獻與口述史追索被掩埋的加州華人歷史與勞動貢獻。

史丹福大學 安德森收藏館（Anderson Collection）即日起推出藝術家Patty Chang的個人特展「surfacing」，透過一系列融合歷史、科學與裝置藝術的作品，帶領觀眾重新探尋19世紀「Point Alones Chinese Fishing Village」（阿隆斯角華人 漁村）這段被遺忘的加州 歷史，展期即日起至2027年2月8日止。

走進安德森收藏館的 Wisch Family Gallery（威施家族展廳），最引人注目的是懸掛於天花板、巨幅達10x10英尺的裝置藝術作品「Threshold（門檻）」。這件展覽中最大的裝置作品，是由黃銅鏈條與300多塊陶瓷及陶器碎片拼接而成的巨大幕簾。碎片皆是從 Monterey beaches（蒙特瑞海灘）沖刷上岸的歷史遺物，而該處正是昔日華人漁村的舊址，如今則是史丹福大學霍普金斯海洋站（Hopkins Marine Station）。

本展聯合策展人、史丹福大學藝術歷史系副教授暨「Asian American Art Initiative」（AAAI）共同總監 Marci Kwon說：「1906年當時是加州海岸華人文化中心的漁村遭大火焚毀，火災起因從未得到官方證實；然而蓄意縱火燒毀華人村落，是當時美國西部用來驅逐與排擠華人的慣用手段。」

參展藝術家 Patty Chang 是史丹福大學2024至2025年的訪問藝術家。駐校期間她深入霍普金斯海洋站，她指出，這個展覽層次豐富，處於歷史與科學等多個領域的交匯點，這不僅是收集資料，更是重新記憶，以此重塑並審視過去。

展覽現場同時展出珍貴的照片、檔案文獻與生物標本。歷史紀錄上，阿隆斯角華人漁村的居民曾協助捕撈盲鰻（hagfish），供當時包含史丹福大學科學家進行脊椎動物演化研究。

Marci Kwon表示，「當年漁村居民李國德（Quock Tuck Lee）捕獲盲鰻標本，成為了演化生物學重要研究的基石。展覽透過呈現他所捕獲的標本，向大眾提出質疑：究竟誰被歷史記住了？而又是誰的勞動成果被歸功為科學研究？」

展廳中央另設有作品「Abyssal/surfacing」，由兩張 Patty Chang創作的瓷製按摩床組成。她特別在床面上鋪滿乾魷魚，以此致敬該漁村在蒙特雷灣魷魚產業中所扮演的核心角色。此外，展廳也持續播放紀錄片，由當年被驅逐的華人後裔親口述說家族世代流傳下來的故事。

本展為史丹佛大幅「Asian American Art Initiative」首次贊助的藝術家個人委託展，也是 Patty Chang 駐校研究的成果結晶。Marci Kwon 表示，希望觀眾在觀展後，能更批判性地思考那些建立加州歷史的背後勞動力，並進一步反思—究竟誰被記住了，而誰又被遺忘了？

史丹福大學安德森收藏館（Anderson Collection）即日起推出藝術家Patty Chang的個人特展「surfacing」。（翻攝自史丹福大學官網）