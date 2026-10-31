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加州哪貧富差距最大？「這縣」居首 幾乎都在灣區

編譯組／綜合報導
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人口普查局使用一種名為「基尼係數」統計指標，來衡量不同地區的收入不平均狀況。在2...
人口普查局使用一種名為「基尼係數」統計指標，來衡量不同地區的收入不平均狀況。在2025年，在加州有資料可查的各縣中，馬連縣的基尼係數最高。(圖取自Marin County Government臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

最新普查數據顯示，加州收入不平均程度最高的地區幾乎都在灣區，其中馬連縣基尼係數居全州之冠，科技業高薪與AI財富效應更可能進一步擴大差距。

根據美國人口普查局的最新數據，全加州收入不平均程度最高的地區，幾乎都位在灣區

舊金山紀事報」報導，人口普查局使用一種名為「基尼係數」(Gini index)的統計指標，來衡量不同地區的收入不平均狀況。指標值域在0到1之間：0代表所有人收入完全相同，1則代表所有收入都集中在一個人手中。

在2025年，在加州有資料可查的各縣中，馬連縣(Marin County)的基尼係數最高，為0.56。舊金山縣(San Francisco County)與聖馬刁縣(San Mateo County)緊追其後，基尼係數分別為0.53和0.5。

加州全州的基尼係數為0.49；顯示在加州各縣中，只有灣區的這些縣，其內部收入不平均程度、高於全州平均水平。作為參考之用，美國全國的基尼係數為0.48。

事實上，馬連縣的基尼係數，高於美國除紐約州之外的任何一個縣。

灣區擁有全美比例極高的高收入群體，長期以來，一直面臨收入不平均的問題。特別是在過去20年裡，科技業為一小部分居民提供高薪職位，導致灣區內收入最低群體與收入最高群體之間的差距，不斷擴大。隨著人工智慧AI公司陸續公開上市，為早期投資者和員工創造出巨額財富，這種貧富差距現象，很可能會變得更加極端。

在加州其他縣，基尼係數的差異，並不明顯。排名在馬連縣、舊金山縣與聖馬刁縣之後的是洛杉磯縣(Los Angeles County)、聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)及阿拉米達縣(Alameda County)，基尼係數皆為0.49。

灣區外圍各縣，包括康曲柯士達縣(Contra Costa)、蘇諾瑪縣(Sonoma)、蘇拉諾縣(Solano)與納帕縣(Napa)的基尼係數在0.44至0.46之間，在全州各縣排名處於中後段的水平；此一區間與中加州郡縣包括沙加緬度縣(Sacramento)、Kern縣、聖荷昆縣(San Joaquin)等縣的情況，則為類似。

精華 FAQ

  • 依美國人口普查局最新數據，收入不平均最高的加州縣幾乎都在灣區，依序包括馬連縣、舊金山縣與聖馬刁縣，顯示灣區內部貧富差距特別突出。

  • 馬連縣基尼係數為0.56，為加州各縣最高。基尼係數介於0到1之間，數值越高代表收入越集中、差距越大，因此馬連縣的不平均程度相當明顯。

  • 灣區長期擁有大量高收入科技工作者，但收入最低族群與最高族群差距也持續擴大。近年AI公司上市帶來龐大財富，可能讓這種不平等更加極端。

灣區 加州 舊金山

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