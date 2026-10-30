為重病兒童家庭募款 聖荷西百年老宅化身「鬧鬼好萊塢」

33 「詭異優雅」創辦人Britta（左）化身成「科學怪人的新娘」（Bride of Frankenstein），與丈夫Glen（右）合影。夫妻倆以創意布景與互動設計，將百年老宅化為奇幻電影世界。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西1890年老宅今年以經典怪物電影打造「鬧鬼好萊塢」，兼具驚悚互動與公益募款，收益將捐助重病兒童家庭。

聖荷西 一棟建於1890年的維多利亞式老宅，今年萬聖節 搖身一變，成為「鬧鬼好萊塢 」（Haunted Hollywood）。從復古電影院、木乃伊陵墓到科學怪人實驗室，屋主夫妻以布景、燈光與互動設計，打造怪奇美學，並為重病兒童家庭募款。

這座名為「詭異優雅」（Eerie Elegance）的宅院，凝聚了Britta Peterson與丈夫Glen的創意與熱忱。Britta表示，今年適逢「德古拉」與「科學怪人」電影問世95周年，特別以經典好萊塢怪物為主題，重現電影場景。

精華 FAQ Q1：這棟聖荷西老宅今年萬聖節以什麼主題重新布置？ 屋主將1890年維多利亞式老宅改造成「鬧鬼好萊塢」，以復古電影院、木乃伊陵墓與科學怪人實驗室等場景，重現經典好萊塢怪物電影氛圍。

Q2：屋主夫妻如何讓參觀者同時感受驚嚇與互動樂趣？ 今年場景各自獨立，訪客可參與科學怪人的實驗，部分區域還設有突發橋段，並能選擇「恐怖」或「安全」路線，讓不同年齡層都能依接受度參觀。

Q3：這項活動的公益目的與過往募款成果是什麼？ 活動長年替Give Kids the World Village募款，協助重病兒童家庭享有免費度假與補回節慶時光；去年吸引超過6000人，募得約4萬3000元，今年目標為2萬6000元。

「鬧鬼好萊塢」2017年曾在聖他克拉拉推出，但空間有限，民眾只能從人行道欣賞。今年重新設計，各電影角色有獨立場景，觀眾還能參與科學怪人的實驗。

今年也是歷年最具驚嚇感的一次，部分場景設有出其不意的橋段，訪客可選擇「恐怖」或「安全」路線。Britta形容，這更像一場冒險！

科學怪人實驗室以綠色燈光、實驗裝置及角色演出，讓訪客走進經典怪物電影世界。（記者王湘涵╱攝影）

兩名小朋友開心與巨型金剛布景合影。「詭異優雅」以經典電影怪物為主題，同時也是親子友善的奇幻體驗。（記者王湘涵╱攝影）

大批民眾夜間聚集在聖荷西「詭異優雅」宅院外，排隊參觀以經典好萊塢怪物為主題的節慶布景。去年更有超過6000人次到訪。（記者王湘涵╱攝影）

團隊從4月開始籌備，五人負責故事構思，志工參與改造往年道具、彩繪3D列印的埃及文物等，最小僅八歲。最具挑戰性的是入口處復古電影院的燈光招牌，因找不到合適材料，團隊利用聖誕節裝飾球搭配燈光製作。

Britta從四歲起就熱愛萬聖節，最喜歡「史酷比」（Scooby-Doo）等怪奇動畫，卻容易被嚇到。這段童年經驗成為創作靈感，希望營造詭異又不過度驚嚇的場景，讓和她一樣的孩子也能享受節慶樂趣。

聖荷西建於1890年的維多利亞式老宅，門廊階梯前布滿南瓜燈與節慶裝飾，今年以「鬧鬼好萊塢」為主題，打造怪奇美學場景。（記者王湘涵攝影）

「詭異優雅」設有「恐怖」與「安全」兩條參觀路線，讓不同年齡及接受程度的訪客自行選擇，兼顧刺激體驗與親子友善。（記者王湘涵╱攝影）

入口處復古電影院燈光招牌，由團隊利用聖誕節裝飾球搭配燈光手工製作，營造經典好萊塢電影氛圍，也是Britta表示今年最具挑戰的部分。（記者王湘涵╱攝影）

夫妻倆喜歡動手創作，如今雙雙從科技業退休，有更多時間投入興趣。Britta幽默地說：「我們一直很想成為迪士尼的幻想工程師（Imagineers）！」如今夢想逐漸成真，只可惜樂園設施能長久保留，他們的場景每年11月都得拆除。

Glen分享夫妻倆婚禮上的座右銘：「悲傷有人分擔，就能減半；快樂有人分享，就能加倍。」這也成為他們投入公益的理念。

這項活動長年為非營利組織Give Kids the World Village募款，協助重病兒童及家人享有免費度假體驗，彌補因治療錯過的節慶時光；他們去年更赴佛羅里達州擔任志工。

Britta回憶，去年開幕夜，一名曾受該組織協助的母親，請工作人員找來夫妻倆親自致謝。由於善款由機構統一運用，他們不知道具體幫助了哪些家庭，這場相遇讓他們感受到公益的意義。

「詭異優雅」今年於10月21日至11月1日開放參觀。去年吸引超過6000人，募得約4萬3000元；今年募款目標為2萬6000元。捐款者明年可享優先預約，夫妻倆也已開始構思新的海盜主題。