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購屋頭期款 金山租屋族需存28年 聖荷西43年 巴洛阿圖近50年

編譯廖宜怡／綜合報導
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根據研究，房屋首購族現在想在灣區巴洛阿圖買屋，存夠頭期款和交易費用需要近50年。...
根據研究，房屋首購族現在想在灣區巴洛阿圖買屋，存夠頭期款和交易費用需要近50年。（取自巴洛阿圖市官網）

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究顯示，灣區租屋家庭若要存夠購屋頭期款與交易費用，所需時間已大幅拉長，聖荷西約43年、巴洛阿圖近50年，反映房價遠超收入成長。

根據一項新住房負擔能力研究的計算方式，灣區租屋家庭想買下人生第一棟房子，可能需要數十年才有辦法存夠購屋頭期款和交易所需費用。

根據新聞網站「巴洛阿圖在線」(Palo Alto Online)報導，「負責任貸款中心」（Center for Responsible Lending）的研究機構「朱利安邦德研究院」（Julian Bond Institute）最近公布了一份題目為「購屋遙不可及」（Homeownership Further Out of Reach）的研究報告，發現自2019年以來，美國十大都會區租屋家庭想存夠購屋頭期款和交易費用所需的時間大增了一倍。

分析發現，自2019年以來，租屋家庭存夠錢買屋所需的時間大幅變長，房價上漲速度也超過家庭收入成長速度。現在，在全國範圍內，年收入中位數（約5萬8000元）的租屋家庭需要16年才買得起第一棟房子，時間是2019年的兩倍。

根據研究的計算公式，巴洛阿圖在線算出，租屋家庭要存夠錢買起步屋（starter home），現在在舊金山都會區需要28年，聖荷西都會區需要43年，巴洛阿圖需要近50年。

人口普查局2024年美國社區調查（2024 American Community Survey）數據顯示，聖荷西都會區（涵蓋聖塔克拉拉縣和聖比尼度縣，包含半島中部城市山景城、洛斯阿圖、洛斯阿圖山和巴洛阿圖）租屋家庭的年收入中位數為10萬零3391元，要存夠11萬7260元頭期款，大約需要43年的時間。

這項研究將起步屋定義為：價格不超過當地房價中位數的80%、頭期款為3.5%、交易費用為房價的3.65%。然而，3.5%頭期款是聯邦住房管理局（FHA）房屋貸款的最低要求，但灣區許多房屋房價都超過聯邦住房管理局擔保的房貸額度，意味著買家可能需要使用其他類型的貸款方式。全國報告指出，首購族平均頭期款支付比例為10%，遠高於這些估算假設的3.5%。

負責任貸款中心主任、也是報告共同作者卡爾霍恩（Mike Calhoun）表示，僅僅數年，美國家庭存錢購屋的難度變高許多。他指出，對於那些沒有家人援助的人而言，這項挑戰尤其艱難。

精華 FAQ

  • 研究指出，灣區租屋家庭要存夠買人生第一棟房子的頭期款與交易費用，往往得花上數十年，顯示房價上漲速度已遠超過家庭收入成長。

  • 依研究估算，租屋家庭在舊金山都會區約需28年，聖荷西都會區約需43年，巴洛阿圖則接近50年，才能存到起步屋所需費用。

  • 因為自2019年以來，租屋家庭存夠購屋資金的時間幾乎翻倍，而房價上升速度持續快於收入成長；若缺乏家人資助，難度會更高。

聖荷西 灣區 房價

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