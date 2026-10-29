西南航空漲價 害屋崙機場客流量連4年下滑 更名也沒用

隨著西南航空票價不斷上漲，屋崙機場的客流量也跟著下降。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 屋崙機場長期倚賴西南航空廉價航班，但隨其票價上升，機場客流量在2025-2026會計年度再跌15%，連4年下滑。

多年來，屋崙 機場一直擁有一項舊金山 機場不具備的優勢：西南航空 提供的眾多廉價航班。如今，隨著西南航空票價不斷上漲，屋崙機場的客流量也跟著下降。

舊金山紀事報報導，數據顯示，今年4月正式更名為「屋崙舊金山灣機場」（Oakland San Francisco Bay Airport）的屋崙機場2025-2026會計年度的客流量下降了15%，降至850萬人次，這是該機場客流量連續第四年出現下滑。與2019年1400萬人次相比，降幅高達37.5%。

屋崙機場客流量下降反映出加州城市間飛航旅客人數的整體減少，因為商務旅客現在更傾向於使用視訊會議軟體開會，而非面對面參與會議。

不過，紀事報指出，屋崙機場對西南航空與時俱進的依賴，也是造成其客流量下降的原因之一。長久以來，屋崙機場75%的旅客都來自西南航空。上一個會計年度，搭乘西南航空的旅客人數更是占了屋崙機場總客流量的87%。

在西南航空逐漸放棄一些曾經幫助其建立低成本航空聲譽的政策之際，這種對西南航空的高度依賴無疑成了屋崙機場的軟肋。

根據西南航空最新的季度財報，該公司今年前九個月的平均票價為227.81元，比去年同期高出21.6%。

在灣區，服務較高收入旅客的航空公司航班集中在舊金山國際機場。舊金山機場上個會計年度客流量高達5500萬人次，比前一年高出1.5%。與此同時，西南航空另一個灣區基地，聖荷西國際機場的客流量也下降了11%，跌至1010萬人次。