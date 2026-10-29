紐約2投資人悄悄購入聯合廣場周邊7房產 建立小型房產帝國

「Project Uris」背後的二人投資組，已在聯合廣場五大零售走廊一帶購得七處房產，建立起一個小型地產帝國。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： Ian Jacobs與Max Raskin以Project Uris低調收購聯合廣場周邊7棟房產，押注舊金山零售復甦與奢侈品商圈回暖。

「舊金山 標準」（San Francisco Standard）報導，2023年，當雅各布斯（Ian Jacobs）和拉斯金（Max Raskin）開始將目光投向舊金山房地產市場時，聯合廣場（Union Square）仍未從疫情期間遭受的重創中恢復過來。零售商紛紛撤離該區域，而盜竊等安全問題則困擾著那些留守的商家，並阻礙了客流。

雅各布斯是巴菲特 （Warren Buffet）的門生，也是Reichmann房地產帝國的繼承人。他從家族在20世紀70年代末於紐約市 的投資策略中汲取了靈感。當時，家族公司以低價收購了名為Uris的一家企業所持有的建築組合，隨著紐約市從自身的財政危機中復甦，這些資產的價值隨之暴漲。現居邁阿密的雅各布斯與常駐紐約的拉斯金聯手（後者是一位熱衷加密貨幣的教授，擁有法律和政治背景），兩人通過一個名為Project Uris的投資平台，開始在舊金山房地產市場尋覓低價投資標的。

大約三年後，該團隊已在聯合廣場周邊建立起一個小型地產帝國。他們從Powell街起步，去年收購了三處房產，並成功引入了熱門中國玩具店Pop Mart作為租戶。5月，他們收購了Maiden Lane的一棟建築；7月，又在Grant大道購入一處房產。本周，他們以總計1960萬元的價格收購了Post街165號和Kearny街47號，至此，Project Uris在五大零售商圈擁有的建築總數已達七棟。

高力國際（Colliers）執行副總裁泰勒（Julie Taylor）形容這對搭檔「極其勤奮」，並且深諳該市零售業復甦的動態。他們形成了一種收購模式，即從其他繼承人手中購入房產：這些房產原本是世代相傳的，但最新一代繼承人更傾向於將其出售。位於Powell街35號和71號的房產，在被Uris公司收購前，均由前業主持有超過30年。

Uris的合夥人最初通過人脈籌集了7500萬元，並已斥資約5000萬元完成了7筆收購。

雖然Uris旗下多棟建築中的商戶主要面向大眾市場，但該公司同時也瞄準了服務於富裕客戶群體的零售商。

廣場以北的Post街沿線是奢侈品零售商的聚集地，包括百年靈（Breitling）、寶格麗（Bvlgari）和卡地亞（Cartier）。因此儘管Uris購入的街區空置店面多於已營業的店鋪，但很可能受益於附近奢侈品熱潮帶來的「光環效應」。

自Uris開啟收購熱潮以來，聯合廣場的零售業景氣度已從疫情後的低迷狀態中大幅好轉，人流量回升，零售商們甚至稱銷售額較去年同期增長了兩位數，而盜竊也大幅減少，促使一些品牌重返市場；有意進駐該市場的潛在商家也紛紛致電問詢，情況已今非昔比。