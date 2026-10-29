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淹水成北灣日常 高速公路入口匝道變湖泊 駕駛人被迫棄車

編譯組／綜合報導
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潮水上漲造成馬連縣高速公路入口匝道變湖泊，迫使駕駛人棄車穿越深水，許多人都在密切...
潮水上漲造成馬連縣高速公路入口匝道變湖泊，迫使駕駛人棄車穿越深水，許多人都在密切關注潮汐表資訊。(Southern Marin Fire District臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

北灣因潮水上漲與低窪地形頻繁淹水，匝道變湖泊、道路封閉與抬升工程接連出現，居民與商家則以監看潮汐和預作防災應對。

在北灣，淹水已成為一種例行且反覆出現的問題，當地居民和工作人員早已將其視為生活的一部分。

舊金山克里西廣場（Crissy Field）本月創下新高潮位紀錄；與此同時，蘇拉諾縣與馬連縣的多條公路及高速公路，也遭到潮水上漲滿溢，導致居民日常生活與交通受到影響。

潮水上漲造成馬連縣高速公路入口匝道變湖泊，迫使駕駛人棄車穿越深水。舊金山紀事報報導，當局上周關閉37號公路位在梅爾島（Mare Island）與西爾斯角（Sears Point）之間長達10哩路段，以便將部分路面抬高三呎。

當地商家也安裝網路攝影機，讓顧客在出發前，就能了解附近路況資訊。居民們已在召開社區會議，為今年冬天可能出現嚴重「聖嬰」現象做準備。他們認為，本周的洪水，只是一個前兆。

有居民在北灣工作數十年，見過不少被海水侵蝕的車輛。每當積水出現，汽車便會面臨威脅。他指出，潮水可能會滲入車輛的空氣濾清器並損壞發動機，這種現象稱為「液壓鎖死」（hydro-locking）。一般車輛如果引擎受損，維修費用可能高達1萬5000元。現代化汽車更容易遭受進一步的損壞，因為許多車輛的電腦系統、安裝在座椅下方或地板內。海水造成危害尤其嚴重，因為其中的鹽分具有極強的腐蝕性。

一名車商表示，在米爾谷（Mill Valley），處理過一些因在海水中行駛而嚴重鏽蝕的車輛，底盤看起來簡直就像是從密西根州開過來的一樣，當地因冬季撒鹽除雪而導致車輛極易鏽蝕。

附近店家以及周邊船屋的居民們表示，他們對這類極端天氣早已習以為常，道路通常在短短20分鐘內就會變成一片汪洋。許多人都在密切關注潮汐表資訊。

精華 FAQ

  • 蘇拉諾縣與馬連縣多條公路和高速公路都受潮水上漲影響，甚至有高速公路入口匝道直接變成積水區，駕駛人只能棄車涉水而過。

  • 當局上周關閉37號公路梅爾島到西爾斯角之間約10哩路段，目的是將部分路面抬高3呎，以減少未來潮水倒灌與淹水對交通的衝擊。

  • 海水可能進入空氣濾清器造成液壓鎖死，進一步損壞引擎，維修費可高達1萬5000元；且鹽分會強烈腐蝕車體與電子系統，造成更大損害。

舊金山

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