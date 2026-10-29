假房東、假租客雙向冒充設局 華裔科技人慘被騙1.8萬元

曾詐騙租屋者1.8萬元的騙子，繼續在舊金山招搖撞騙。（取自Pixabay）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山租屋市場詐騙頻傳，騙徒冒充房東與租客以同一聯絡方式行騙，萊斯險遭受害，陳先生則已損失1萬8600元。

萊斯（Lauren Rice）來到舊金山 看一個出租公寓，這個公寓所在地點讓她驚艷，一面是森林，另一面是壯闊的海景。出來迎接她的房東告訴她，他剛買下這棟房子，打算自己住樓上，然後把樓下的兩房公寓租出去，月租是6000元。

參觀結束後，房東歡迎萊斯申請租住，並告訴她，他只接受透過Zillow提出的申請。萊斯覺得有些奇怪，因為她是在Craigslist上看到這則招租廣告的，但她後來還是寄出了申請表。

幾個小時後，房東收到一則看似來自萊斯的簡訊，要他不要理會她的租屋申請，因為她已經找到另一處住處。房東覺得很奇怪。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，事實上，房東收到的簡訊並非萊斯本人發出的，而萊斯之前收到的訊息也不是來自真正的房東。實際情況是，一個騙子冒充房東和萊斯，分別在網路上與房東和萊斯溝通。

這並不是這名騙子第一次行騙。就在幾個月前，有人使用相同的電話號碼和電子郵件地址，詐騙了一位華裔 科技人陳先生（Alvin Tran，音譯），讓陳先生損失了1萬8600元。

如果萊斯沒有搜尋聯絡方式，電話號碼562-888-2056和電子郵件地址[email protected]，她可能永遠不會發現舊金山標準這篇報導，也可能成為這名騙子的最新受害者。在舊金山標準提出詢問後，谷歌限制了上述Gmail電子郵件帳戶的使用。

舊金山租屋市場已成全美競爭最激烈的市場之一，租客 們對租屋的迫切需求，使這座城市成為詐騙分子的主要作案地點。

負責執行今年7月啟動的「舊金山停止詐騙」計畫（StopScams SF）的舊金山財務長辦公室發言人羅德里格茲（Alah Rodriguez）表示，他們每天都會在各大平台上發現可疑的租屋訊息。他說：「詐騙分子非常活躍，手段也很積極。」

其中最常見的騙局之一，就是萊斯險些上當、卻成功詐騙了陳先生的那種：複製一份真實的房源訊息，然後替換成虛假的聯絡方式。

羅德里格茲表示，受害人要追回被騙的錢極為困難，尤其是透過電匯或應用程式匯出的款項。他也承認，執法方面存在漏洞，人手也不足，使打擊詐騙的成效有限。

受害人陳先生表示，他不指望能拿回被詐騙的錢，但希望至少有人會調查這件事。對於騙子仍繼續使用相同的聯絡方式行騙，他感到驚訝。陳先生說：「至少該換個電郵地址吧。看來，他們根本不在乎被抓。」