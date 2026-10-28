台灣總統直選30周年 柏加大辦研討會

駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔擔任在柏克萊加大舉行的「紀念台灣總統直選30週年」研討會主講人。（駐舊金山經文處提供）

AI摘要 文章摘要整理： 柏克萊加大與台北經文處舉辦研討會紀念台灣總統直選30周年，伍志翔強調台灣民主韌性與台美合作，並由多國學者共同討論民主發展。

駐舊金山 台北經文辦事處與柏克萊加大 東亞研究所(UC Berkeley Institute of East Asian Studies)26日合辦「民主韌性的新世代：紀念台灣總統直選30周年」專題研討會，駐舊金山經文處長伍志翔擔任主講人，並邀請美國、歐洲及台灣專家學者，共同回顧1996年台灣首次總統直選的歷史意義，及台美如何深化合作，共同維護民主價值與區域穩定。

伍志翔演講表示，台灣30年來歷經三次政黨輪替，民主不僅是政治制度，而是人民選擇捍衛的生活方式；「民主也並非理所當然，而是透過每一個世代的守護才能延續」。

伍志翔指出，台灣總統直選具有三項重大意義，第一是主權在民，人民是國家的主人；第二，台灣人民透過總統直選，確立政府合法性與民主正當性；第三則彰顯台灣在面對中國軍事威脅、外交孤立、網路攻擊及假訊息戰下仍保有的民主韌性。

全球逾九成先進晶片在台灣製造，伍志翔強調，台灣為同時擁有民主、信賴與科技三個關鍵優勢的國家，將持續以「可信賴的科技台灣」貢獻國際社會。

在台美交流方面，伍志翔表示，台美將在價值、安全及經濟等領域，持續深化全方位夥伴關係。

其他熟稔兩岸議題的與談專家學者包括柏克萊加大社會系榮譽教授高棣民(Thomas Gold)、古徹學院(Goucher College)歷史系副教授Evan Dawley、賓州大學資深計畫經理同時也是柏克萊東亞所「美台歐下世代工作群」計畫學者Thomas Shattuck、德國發展與永續研究所資深研究員楊念康(Heiner Janus)及中央研究院歐美研究所助理研究員李語堂(James Lee)等人，分別就歷史、法律、政治及歐洲等觀點分析台灣民主進程及即將到來的11月地方選舉交流。

台灣與柏克萊東亞所合作的「美台歐下世代工作群」三年期學術合作計畫至今已辦理第三屆，本次研討會是計畫重點活動之一。

駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔及與談學者專家，共同回顧台灣民主歷程及未來展望。（駐舊金山經文處提供）

駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔及與談學者專家，共同回顧台灣民主歷程及未來展望。（駐舊金山經文處提供）