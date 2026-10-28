口角爭吵變鬥毆 Muni爆持刀傷人 嫌犯仍在逃

舊金山交通局公布了26日一起持刀傷人事件的攝像紀錄––爭吵升級為鬥毆，嫌犯隨後拔刀多次刺傷一名乘客。（舊金山交通局）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山Muni公車凌晨發生口角升級為持刀傷人事件，一名乘客遭刺傷送醫，嫌犯逃離現場未被逮捕，警方正持續追緝並呼籲民眾協助提供線索。

舊金山 公車再傳暴力事件。一名乘客26日凌晨搭乘Muni公車時，與人發生衝突後遭持刀刺傷，緊急送醫治療。舊金山交通局27日公布了周一這起持刀傷人事件的攝像紀錄–爭吵升級為鬥毆，嫌犯隨後拔刀多次刺傷一名乘客。

這起事件距離上個月另一宗Muni乘客遭刺傷案件僅約一個月，再度引發民眾對搭乘公共交通工具安全的擔憂。

根據舊金山警方資料，26日凌晨1時13分左右，警方接獲報案，指Laguna街與McAllister街交叉口附近發生持刀傷人事件。警員趕抵後，發現一名乘客身上有明顯刀傷，立即提供急救，隨後由救護人員送往舊金山總醫院。

根據最新公布的案情，事件發生在Muni 5-Fulton路線公車上。嫌犯最初與一名乘客發生口角，並動手毆打對方，另一名男子上前介入。衝突持續升級，嫌犯涉嫌掏出刀具，多次刺傷介入的男子。雙方衝突一度延續至車外，嫌犯隨後沿McAllister街向西逃跑。事發地點位於西增區（Western Addition），嫌犯在警方趕抵前逃離現場，目前仍在追緝中。

傷者傷勢嚴重，但警方及交通局表示，目前沒有生命危險。警方已在附近搜索，但尚未找到嫌犯，並呼籲知情民眾提供線索。

這不是近期Muni首次發生持刀傷人事件。今年9月23日，一名男子在14-Mission公車上，試圖阻止另一名乘客騷擾兩名女性，結果遭對方持刀攻擊頸部。警方隨後逮捕嫌犯，檢方以企圖謀殺等罪名起訴。

警方呼籲，任何掌握案件線索的民眾，可致電415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411，並在訊息開頭註明「SFPD」，可匿名提供資料。