舊金山海水倒灌創10月紀錄 沿海低窪地區當心
舊金山在晴天出現罕見海水倒灌，海水水位創下10月新高，沿岸道路與低窪地區面臨積水、封路與侵蝕風險。
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舊金山在晴天出現罕見海水倒灌，海水水位創下10月新高，沿岸道路與低窪地區面臨積水、封路與侵蝕風險。
舊金山近日出現罕見海水倒灌現象，即使天氣晴朗、沒有下雨，海水仍漫上沿岸道路。根據國家氣象局（NWS）最新數據，27日舊金山海水水位比平均每日最高潮位高出1.87呎，打破本月稍早才創下的10月紀錄。氣象局警告，未來幾天海水水位可能繼續升高，沿海低窪地區恐出現積水、道路封閉及海岸侵蝕等情況。
27日中午，舊金山渡輪大廈（Ferry Building）南側的海濱大道（Embarcadero）出現海水倒灌，部分路面遭海水淹沒，通往14號碼頭（Pier 14）的通道一度無法通行。海水甚至從排水口湧出，港務局工作人員緊急封閉部分道路。
這次漲潮特別引人注意的是，當時並沒有暴風雨，海水卻已漫過平常的海岸邊界。氣象專家指出，受到強烈聖嬰現象（El Niño）影響，加州沿海海水溫度異常偏高，加上長期海平面上升，使得原本普通的漲潮也可能造成淹水。
國家氣象局已將舊金山灣區沿岸淹水警報延長至30日下午5時。根據預測，28日及29日仍將維持偏高水位。部分沿海低窪地區，積水深度可能達到2.1呎。
除了舊金山，北灣馬連縣也受到影響。米爾谷（Mill Valley）部分道路27日因海水倒灌而封閉，甚至有駕駛受困。
國家氣象局呼籲，民眾不要開車穿越不明深度的積水，也不要繞過道路封鎖設施。海平面持續上升，意味著過去只有暴風雨才會發生的沿岸淹水，未來可能在晴朗天氣下變得更加常見。
這次事件最特別的是天氣晴朗、沒有下雨，也沒有暴風雨，海水卻仍漫上沿岸道路並從排水口湧出，顯示漲潮已足以造成局部淹水。 根據國家氣象局資料，27日水位比平均每日最高潮位高出1.87呎，刷新本月稍早才創下的10月紀錄，部分低窪地區預估積水可達2.1呎。 氣象局已延長沿岸淹水警報至30日下午5時，並提醒未來幾天水位仍可能偏高，民眾不要開車穿越積水，也不要繞過道路封鎖設施。
精華 FAQ
這次事件最特別的是天氣晴朗、沒有下雨，也沒有暴風雨，海水卻仍漫上沿岸道路並從排水口湧出，顯示漲潮已足以造成局部淹水。
根據國家氣象局資料，27日水位比平均每日最高潮位高出1.87呎，刷新本月稍早才創下的10月紀錄，部分低窪地區預估積水可達2.1呎。
氣象局已延長沿岸淹水警報至30日下午5時，並提醒未來幾天水位仍可能偏高，民眾不要開車穿越積水，也不要繞過道路封鎖設施。
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