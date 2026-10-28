舊金山海水倒灌創10月紀錄 沿海低窪地區當心

舊金山海水倒灌創10月紀錄，沿海低窪地區恐淹水。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山在晴天出現罕見海水倒灌，海水水位創下10月新高，沿岸道路與低窪地區面臨積水、封路與侵蝕風險。

舊金山 近日出現罕見海水倒灌現象，即使天氣晴朗、沒有下雨，海水仍漫上沿岸道路。根據國家氣象局（NWS）最新數據，27日舊金山海水水位比平均每日最高潮位高出1.87呎，打破本月稍早才創下的10月紀錄。氣象局警告，未來幾天海水水位可能繼續升高，沿海低窪地區恐出現積水、道路封閉及海岸侵蝕等情況。

27日中午，舊金山渡輪大廈（Ferry Building）南側的海濱大道（Embarcadero）出現海水倒灌，部分路面遭海水淹沒，通往14號碼頭（Pier 14）的通道一度無法通行。海水甚至從排水口湧出，港務局工作人員緊急封閉部分道路。

這次漲潮特別引人注意的是，當時並沒有暴風雨，海水卻已漫過平常的海岸邊界。氣象專家指出，受到強烈聖嬰現象（El Niño）影響，加州 沿海海水溫度異常偏高，加上長期海平面上升，使得原本普通的漲潮也可能造成淹水。

國家氣象局已將舊金山灣區 沿岸淹水警報延長至30日下午5時。根據預測，28日及29日仍將維持偏高水位。部分沿海低窪地區，積水深度可能達到2.1呎。

除了舊金山，北灣馬連縣也受到影響。米爾谷（Mill Valley）部分道路27日因海水倒灌而封閉，甚至有駕駛受困。

國家氣象局呼籲，民眾不要開車穿越不明深度的積水，也不要繞過道路封鎖設施。海平面持續上升，意味著過去只有暴風雨才會發生的沿岸淹水，未來可能在晴朗天氣下變得更加常見。