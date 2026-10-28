徒步150天橫跨美國 紐約男抵達舊金山

里維拉選擇用TikTok記錄每天的徒步生活，沿途的山巒、彩虹，以及陌生人的善意，都成為他過去少有的體驗。（取自里維拉GoFundMe頁面）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約男子里維拉徒步150天橫跨美國抵達舊金山，透過TikTok記錄旅程並獲得沿途援手，他也表示這趟旅程讓自己看見更多風景與內在收穫。

疫情 後期，由於長期的居家隔離令以及通貨膨脹的雙重壓力，「窮遊」在全世界掀起風潮。人們不再追求昂貴的出國旅行，取而代之的是徒步、露營為主的國內遊。而就在26日，來自紐約的29歲里維拉（Chantz Rivera）在經過150天的徒步後，終於抵達西岸舊金山 ，用雙腳認識美國。

里維拉選擇用TikTok記錄每天的徒步生活，沿途的山巒、彩虹，以及陌生人的善意，都成為他過去少有的體驗。他表示，他在紐約布朗士出生長大，過去旅行的機會不多。「18歲時，我去佛羅里達州 待過一周。24、25歲時，去華盛頓特區過了一個周末。除此之外，我基本上都在紐約和周邊三州地區。」

他說，出發是為了尋找自由，也想讓生活有些不一樣。「我想更隨心而行，多出去走走，多一點冒險。」

里維拉沒有一成不變的路線，而是依沿途情況調整，每天通常步行15至30哩，走得多時，甚至超過一場馬拉松的26.2哩。「我選擇走路，是因為覺得這樣能看到更多，雖然我知道這個方式挺極端的。」他說，步行也讓自己在心理與精神上有所收穫。

旅途中，他透過TikTok帳號@yo.mula每天分享所在位置與沿途見聞，逐漸吸引網友關注。不少人主動伸出援手，有人提供免費住宿，有人幫他剪髮，還有人送上一雙鞋。「感受到很多人情溫暖。幾乎每到一座大城市，都有人聯絡我，想支持我、幫我一把。」里維拉說。

讓他印象最深的風景，則是過去生活中難得見到的彩虹與山巒。「最酷的可能是自然出現的彩虹，在紐約不太看得到那樣的彩虹。山也很酷，我以前從沒見過山。」

那些曾經只存在於螢幕上的景色，如今就在眼前。「我不必再透過電視或YouTube看了，我就在其中。」

抵達舊金山市後，里維拉打算至少停留一周，找間旅館住下，當一名遊客。他想看看城市、去海邊走走，也留點時間休息、與人相聚。

里維拉選擇用TikTok記錄每天的徒步生活，沿途的山巒、彩虹，以及陌生人的善意，都成為他過去少有的體驗。（取自里維拉GoFundMe頁面）