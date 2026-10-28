Anthropic IPO重塑房產市場 恐讓更多人買不起房子
Anthropic提交IPO申請後，外界預期巨額財富將流入舊金山，帶動稅收與消費，但也可能加劇原本就緊繃的房地產市場，讓購屋負擔更沉重。
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Anthropic提交IPO申請後，外界預期巨額財富將流入舊金山，帶動稅收與消費，但也可能加劇原本就緊繃的房地產市場，讓購屋負擔更沉重。
總部位於舊金山的人工智慧公司Anthropic 26日提交首次公開募股（IPO）申請，預料此舉將為舊金山經濟注入巨大金流，並可能加劇當地競爭已十分激烈的房地產市場壓力。
灣區ABC電視台報導，舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）表示，Anthropic此次IPO將是史上規模最大的IPO之一，潛在市值可能高達2兆元，舊金山市府官員正在為可能隨之而來的經濟影響做準備。
伊根稱，舊金山過去曾經歷過類似、但規模要小得多的財富成長浪潮，例如2019年Uber上市，初始估值約為820億元。隨著Anthropic員工獲得配股後，市府預測該市房地產稅和銷售稅收入會顯著增加。
伊根說：「企業雇員通常不能立即出售公司配股，因此，在被允許出售股票前，會有一個所謂的靜默期。然而，並沒有任何規定阻止企業雇員以這些股票作為抵押獲得貸款，然後用於購屋。」
房地產專業人士表示，這類影響已經在房地產市場中顯現。The Agency房地產經紀人佩林（Laura Pallin）表示，在房源依然短缺的舊金山房市中，愈來愈多買家帶著現金來購屋。
佩林說：「選擇很少，庫存非常低。所以，如果你要和另外10個或20個買家競爭，你的心態就會改變，你會願意付出高於最初設定的價錢搶房。」
佩林表示，獨棟屋成交價高於掛牌價的例子現在很常見，因為掛牌價通常是策略性設定的。最近一個例子是舊金山普西迪歐崗（Presidio Heights）一棟八臥房住宅，掛牌價為1850萬元，最終成交價比掛牌價高出了1000萬元。
佩林說：「在銷售獨棟屋時，我們會策略性將價格定得較低，好讓買家有所期待。這就像一個公式，房屋最終成交價一定會高於定價。但我們無法預測的是，最終成交價究竟會高出定價多少。」
於此同時，新財富流入當地經濟的趨勢引發了住房權益人士的憂慮，他們認為，對於那些原本就難以購屋的居民來說，他們的住房負擔能力將進一步下降。
米慎住房開發公司（Mission Housing Development Corporation ）摩斯（Sam Moss）說：「Anthropic的IPO和其他企業的IPO將使舊金山住房情況變得更艱難，壓力也更大。可悲的是，我們大多數人已經負擔不起在舊金山買房了。」
報導指出，Anthropic若成功上市，預料會為舊金山注入龐大資金，並帶動房地產稅與銷售稅收入增加，同時也可能刺激當地消費與相關經濟活動。 因為員工配股一旦可變現，部分人可能以股票抵押取得貸款投入購屋，在房源本就短缺的情況下，更多現金買家進場，將進一步推高競價與成交價。 他們認為，Anthropic及其他科技公司IPO帶來的新財富，會讓已經難以負擔房價的居民承受更大壓力，使舊金山住房負擔能力持續惡化，弱勢買家更難進入市場。
精華 FAQ
報導指出，Anthropic若成功上市，預料會為舊金山注入龐大資金，並帶動房地產稅與銷售稅收入增加，同時也可能刺激當地消費與相關經濟活動。
因為員工配股一旦可變現，部分人可能以股票抵押取得貸款投入購屋，在房源本就短缺的情況下，更多現金買家進場，將進一步推高競價與成交價。
他們認為，Anthropic及其他科技公司IPO帶來的新財富，會讓已經難以負擔房價的居民承受更大壓力，使舊金山住房負擔能力持續惡化，弱勢買家更難進入市場。
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