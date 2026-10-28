盛桃貪腐案有通關鍵電話錄音 她大罵「不跟婊子扯上關係」

盛桃與共同被告計畫於2019年舉行祕密會議的細節在電話錄音證詞中暴露。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 本案關鍵證據之一是盛桃2019年的錄音電話，顯示她疑向楊英雄透露市府訴訟機密，並要求為回收承包商CWS準備有利材料，成為貪腐審理焦點。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，在2019年4月的一次市議會閉門會議結束後，時任屋崙 市議員盛桃（Sheng Thao）感到擔憂，並希望就她所聽到的內容制定應對策略。

她致電了人脈廣泛、為協助經營該市回收承包商的企業繼承人的楊英雄（Andy Duong），並據稱向其透露了市政府在與某企業長達數年的法庭訴訟中採取的機密法律策略。

隨著檢方就針對盛桃、楊英雄及另外兩名共同被告的腐敗指控進行舉證，這通電話成為近日被採納的最引人注目的證據之一。庭審周一（26日）繼續進行，辯護律師花費數小時對本案的聯邦調查局（FBI ）首席調查員巴克萊（Katherine Barclay）及其關於這四人的調查結果進行了交叉詢問。

這四名被告均面臨多項共謀和欺詐指控，據稱他們通過出售市政廳的「關係渠道」以換取暗箱交易款項。檢方稱，該共謀始於2022年10月，並於2023年3月在柏克萊一家濱水餐廳的靠牆卡座上，由四名共同被告與第五名涉嫌共謀者舉行會議時進行了調整。

2019年4月的這通電話圍繞著屋崙市兩年前對該市長期合作的回收承包商「California Waste Solutions」（簡稱CWS）提起的訴訟展開。

在通話中，可以聽到盛桃敦促楊英雄收集能支持公司在訴訟中立場的材料，因為其他一些市議會成員曾表示希望該公司作為任何可能和解方案的一部分，不僅要改變其商業做法，還要向居民退款。

這些材料是為次日在一間餐廳舉行的會議準備的，與會者包括盛桃、楊英雄等人。通話臨近尾聲時，盛桃對會議地點表示擔憂，擔心是否會有人看到她與楊英雄一家在一起。

「我希望在包間裡，因為我們真的不想被看到和你們在一起」，盛桃在錄音中說道。

鑑於州法律對盛桃剛剛參加的立法機構的閉門會議中哪些內容可以披露、哪些不能披露有明確規定，這通2019年的電話尤為引人注目。

此後幾年裡，盛桃似乎一直與楊英雄保持聯繫。在2023年9月的一次通話中，盛桃對市議員拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran）和里德（Treva Reid）大加抨擊，並告訴楊英雄，他需要謹慎選擇自己的立場。

「你得他媽的挑挑揀揀，因為我才不會他媽的跟那些婊子扯上關係」，盛桃對楊英雄說道，「她們根本沒給我任何好處。」