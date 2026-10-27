舊金山311新增功能 街頭吸毒舉報資料將直接轉交警方

街頭吸毒怎麼舉報？舊金山311新增功能，投訴直接送警方。（取自市府網站）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山更新311系統，新增公共毒品活動投訴類別，市民可直接舉報街頭吸毒並將資料轉交警方，盼改善過去案件被關閉的情況。

在舊金山 街頭看到有人公開吸毒，市民想舉報，現在有了更方便的方式。舊金近日更新311市民服務系統，新增「公共毒品活動」投訴類別。民眾透過手機應用程式提交舉報後，資料將直接轉交舊金山警察局，協助警方掌握街頭毒品活動熱點，決定是否增加巡邏及執法。這項改變主要是為了解決過去市民投訴「石沉大海」的問題。

根據舊金山Standard新聞網報導，過去民眾若透過311手機程式舉報街頭吸毒，系統往往直接將案件關閉，並要求舉報人另外打電話給警方。

不少市民因此感到困惑。明明舊金山鼓勵大家使用311反映問題，為何提交投訴後，卻沒有得到實際處理。新系統上線後，民眾可直接選擇公共毒品活動類別，提交相關資訊。資料會直接提供給警方參考，協助判斷哪些街區毒品活動頻繁，以及應該將警力部署在哪些地方。

但311新增舉報功能，不代表警方接獲資料後就會立即派員到場。推動改善系統的第五選區市議員馬百樂（Bilal Mahmood）表示，過去不少選民向他反映，透過311舉報街頭吸毒後，案件卻被自動取消，令人失望。

他指出，公共毒品活動涉及複雜問題，不同情況可能需要不同部門介入。改善311系統，可以幫助將問題轉交適當單位，也能更有效分配公共資源。

對於華埠、田德隆區及市中心居民而言，街頭吸毒問題長期影響日常生活。商家擔心毒品活動嚇跑顧客，居民則關心行人安全及街道環境。對市民來說，最重要的不只是投訴有地方送，而是反映問題後，街道環境能否真正改善。