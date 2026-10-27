老鷹延賽讓場 WNBA總決賽G6留大球館 女武神保主場優勢

女武神威廉斯在WNBA總決賽G4全場拿下全隊最高17分，率隊在總決賽戰績扳成二比二。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： WNBA協調NBA老鷹隊與轉播方後，將總決賽G6留在可容納更多球迷的State Farm Arena；同時女武神在前四戰戰成2比2，重新掌握主場優勢。

WNBA 於26日官宣，原本與NBA老鷹隊常規賽時間衝突的總決賽G6賽事，將繼續在老鷹隊主場、能容納更多球迷的State Farm Arena舉行，老鷹隊做出讓步將比賽延後一小時，G6開賽時間訂為下周四上午9時半。

亞特蘭大 夢隊（Atlanta Dream）的主場僅有3500個座位，反觀老鷹隊的State Farm Arena能夠容納最多1萬7000個座位，近年來WNBA以及整個女子職業體育的快速發展，使得租用NBA級別球場成為各支球隊的臨時解法。

這並不是WNBA第一次與NBA賽程撞車，上個賽季剛剛創隊的女武神隊在季後賽 首輪，就與剛剛開賽的勇士隊賽程撞車，導致整季都在大通中心打球的女武神，不得不搬至聖荷西的SAP主場。

WNBA的管理層此次聯合NBA、老鷹隊、State Farm Arena、以及眾多轉播商共同協作，完成了此次賽程的調整。而女武神與勇士隊的共同老闆拉科布（Joe Lacob）也沒有再犯同樣的錯誤，26日的G5與未來可能的G7都安排在大通中心主場，且賽程沒有衝突。

在經歷了第二、三場的落敗後，看似已無力招架的女武神，在第四場找回防守與鬥志，以67比62擊敗夢隊，將賽績扳成二比二，也將主場優勢帶回舊金山市。

「不要留下任何遺憾。」威廉斯（Gabby Williams）在第四場開賽前提醒隊友。兩天前，女武神才以26分之差慘敗，她在球員尚未離開球場時，便將大家聚在一起，罕見地收起平日隨和的態度，激動喊話。

這番話也成為她自己的動力。「如果我要帶領這支球隊，就必須由我定下基調，也必須以身作則。」威廉斯全場拿下全隊最高17分，另有三次助攻、三次抄截，即使三分球六投盡失，仍以積極進攻帶動隊友。

教練中瀨（Natalie Nakase）也調整先發陣容，將查爾斯（Kaila Charles）與海絲（Tiffany Hayes）放入先發。女武神首節打出9比0攻勢，第二節再以12比4拉開差距，一度領先16分。夢隊第三節回敬14比4反撲，女武神這次沒有亂了陣腳。

「她們不會放棄，我們必須明白，這不會輕鬆。」查爾斯說，「我們得承受她們的攻勢，但也要反擊。」

內線功臣史托克斯（Kiah Stokes）抓下16個籃板、送出三次阻攻，連續四場總決賽至少三次阻攻，刷新WNBA紀錄。上一場大放異彩的瑞絲（Angel Reese），此役在她主防時10投僅兩中，全場僅得八分。

前四戰打成二比二，史托克斯說︰「現在，系列賽變成三戰兩勝了。」

26日的G5與未來可能的G7都安排在大通中心主場，且賽程沒有衝突。（記者王子涵╱攝影）