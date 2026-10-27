我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

老鷹延賽讓場 WNBA總決賽G6留大球館 女武神保主場優勢

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女武神威廉斯在WNBA總決賽G4全場拿下全隊最高17分，率隊在總決賽戰績扳成二比...
女武神威廉斯在WNBA總決賽G4全場拿下全隊最高17分，率隊在總決賽戰績扳成二比二。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

WNBA協調NBA老鷹隊與轉播方後，將總決賽G6留在可容納更多球迷的State Farm Arena；同時女武神在前四戰戰成2比2，重新掌握主場優勢。

WNBA於26日官宣，原本與NBA老鷹隊常規賽時間衝突的總決賽G6賽事，將繼續在老鷹隊主場、能容納更多球迷的State Farm Arena舉行，老鷹隊做出讓步將比賽延後一小時，G6開賽時間訂為下周四上午9時半。

亞特蘭大夢隊（Atlanta Dream）的主場僅有3500個座位，反觀老鷹隊的State Farm Arena能夠容納最多1萬7000個座位，近年來WNBA以及整個女子職業體育的快速發展，使得租用NBA級別球場成為各支球隊的臨時解法。

這並不是WNBA第一次與NBA賽程撞車，上個賽季剛剛創隊的女武神隊在季後賽首輪，就與剛剛開賽的勇士隊賽程撞車，導致整季都在大通中心打球的女武神，不得不搬至聖荷西的SAP主場。

WNBA的管理層此次聯合NBA、老鷹隊、State Farm Arena、以及眾多轉播商共同協作，完成了此次賽程的調整。而女武神與勇士隊的共同老闆拉科布（Joe Lacob）也沒有再犯同樣的錯誤，26日的G5與未來可能的G7都安排在大通中心主場，且賽程沒有衝突。

在經歷了第二、三場的落敗後，看似已無力招架的女武神，在第四場找回防守與鬥志，以67比62擊敗夢隊，將賽績扳成二比二，也將主場優勢帶回舊金山市。

「不要留下任何遺憾。」威廉斯（Gabby Williams）在第四場開賽前提醒隊友。兩天前，女武神才以26分之差慘敗，她在球員尚未離開球場時，便將大家聚在一起，罕見地收起平日隨和的態度，激動喊話。

這番話也成為她自己的動力。「如果我要帶領這支球隊，就必須由我定下基調，也必須以身作則。」威廉斯全場拿下全隊最高17分，另有三次助攻、三次抄截，即使三分球六投盡失，仍以積極進攻帶動隊友。

教練中瀨（Natalie Nakase）也調整先發陣容，將查爾斯（Kaila Charles）與海絲（Tiffany Hayes）放入先發。女武神首節打出9比0攻勢，第二節再以12比4拉開差距，一度領先16分。夢隊第三節回敬14比4反撲，女武神這次沒有亂了陣腳。

「她們不會放棄，我們必須明白，這不會輕鬆。」查爾斯說，「我們得承受她們的攻勢，但也要反擊。」

內線功臣史托克斯（Kiah Stokes）抓下16個籃板、送出三次阻攻，連續四場總決賽至少三次阻攻，刷新WNBA紀錄。上一場大放異彩的瑞絲（Angel Reese），此役在她主防時10投僅兩中，全場僅得八分。

前四戰打成二比二，史托克斯說︰「現在，系列賽變成三戰兩勝了。」

26日的G5與未來可能的G7都安排在大通中心主場，且賽程沒有衝突。（記者王子涵╱...
26日的G5與未來可能的G7都安排在大通中心主場，且賽程沒有衝突。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • G6原本與NBA老鷹隊常規賽時間衝突，WNBA協同NBA、老鷹隊、場館與轉播商調整後，老鷹隊同意讓步，將比賽延後1小時舉行。

  • 因為亞特蘭大夢隊主場只有3500席，State Farm Arena可容納1萬7000人，能讓更多球迷進場，也符合女子職籃近年擴張趨勢。

  • 女武神在第四戰以67比62擊敗夢隊，把系列賽扳成2比2，成功把主場優勢帶回舊金山，讓爭冠形勢重新回到平手。

NBA 亞特蘭大 季後賽

上一則

籌備一年多 歌志軒Valley Fair購物中心開業

下一則

8月涉嫖娼被捕 49人隊老闆重返亞特蘭大球場觀賽

延伸閱讀

金州女武士內線失守 總決賽1比1轉戰亞特蘭大

金州女武士內線失守 總決賽1比1轉戰亞特蘭大
NBA／愛德華領軍主場痛宰暴龍 灰狼開季3連勝狂贏70分

NBA／愛德華領軍主場痛宰暴龍 灰狼開季3連勝狂贏70分
NBA／洛城內戰 凱斯勒再拿22分、6阻攻 湖人退快艇收開季2連勝

NBA／洛城內戰 凱斯勒再拿22分、6阻攻 湖人退快艇收開季2連勝
NBA／杜蘭特22分助火箭升空3連勝 睽違9年再寫最佳開局

NBA／杜蘭特22分助火箭升空3連勝 睽違9年再寫最佳開局
NBA／尼克冠軍夜遭76人砸場 詹皇轉隊首秀自認可以打得更好

NBA／尼克冠軍夜遭76人砸場 詹皇轉隊首秀自認可以打得更好

熱門新聞

加州公路巡警在聲明中說：司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（加州公路巡警提供）

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

2026-10-22 20:04
史丹福大學胡佛研究院研究員祁凱立針對近期台北市長選戰民調變化提出分析，並分享對公開辯論及全台地方選舉趨勢的觀察。（記者王湘涵/攝影）

台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵

2026-10-24 02:20
「美國新聞與世界報導」公布最新加州最佳公立小學排名，前十名有六所是灣區學校。（美聯社）

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

2026-10-21 14:27
海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅即將進行拍賣。(Google Maps)

海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅 即將進行拍賣

2026-10-21 20:34
圖為舊金山傑克遜街一帶的街景。（谷歌地圖）

普西迪歐高地富人鑽漏洞 每月花幾百元「鎖死」自家門前停車位

2026-10-21 02:20
舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水，呼籲居民提前準備防災物資。（記者李怡/攝影）

舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水 呼籲居民提前準備防災物資

2026-10-23 21:48

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航