舊金山海傍公路又要進行命運投票 選民疲乏

11月選舉投票，舊金山選民將在四年內第三次就海傍公路的命運做出決定。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山將再度就海傍公路命運投票，支持重開與維持封閉兩陣營都陷入長期拉鋸，選民對反覆公投顯露疲乏。

舊金山 即將再次決定海傍公路(Great Highway)的命運，然而選民對這項投票 提案有何感想？

舊金山紀事報報導，朱女士（Selena Chu，音譯姓氏）帶著一疊支持G提案的海報，滿懷希望地來到舊金山巴爾博亞公園（Balboa Park）附近的一戶人家。她知道，由於資金不足，爭取在工作日重新開放海傍公路的行動註定是一場艱苦的戰鬥，但她表示志工們已經盡力了。

然而，開門的男子卻不以為然。「我們不應該再度就此投票了」，他說：「民眾早已經投過一次票決定了，之後卻一遍又一遍地重複。夠了。」

他的觀點與11月大選前夕的常見論調不謀而合。屆時，舊金山選民將在四年內第三次就海傍公路的命運做出決定。在經歷了三年僅周末開放的步行化之後，大多數選民在2024年11月投票支持K提案，贊成永久關閉這條高速公路，使其全天候禁止車輛通行。

這個問題已成為一些西區居民長期爭論的焦點，在經歷了兩年多的奔走呼籲後，支持海傍公路重新開放的志工們已經疲憊不堪，11月3日的選舉投票或許將徹底解決這個問題。儘管她深信這項志業，但作為保持海傍公路開放運動的關鍵組織者之一的朱女士表示，這將是他們最後的努力：我迫不及待地想讓這一切結束，我的孩子們正在長大，我想多陪陪他們。

封閉該公路的支持者對在原址上建造日落沙丘公園（Sunset Dunes park）表示讚賞，他們認為海岸應該成為所有舊金山居民的休閒場所，而這條公路由於海岸侵蝕已經失去了其應有的作用。

開放海傍公路的支持者將G提案標榜為「折衷方案」，允許人們在周末使用公園。但公園支持者則認為，如果允許車輛在工作日通行公路，就必須拆除公園的所有基礎設施，包括遊樂場和藝術裝置，這實際上會破壞公園的完整性。市府估計，重新開放大公路供汽車通行將耗資約980萬元（一次性費用）。

反對該提案的陣營在競選支出上遠遠超過支持者。反對G提案的委員會已籌集到81.8萬元，其中包括Yelp執行長斯托佩爾曼（Jeremy Stoppelman）捐贈的40萬元；而支持G提案的陣營則籌集了14.2萬元。

海傍公路在2022年7月某一日的景象。(谷歌地圖)