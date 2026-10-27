從收容所到參選阿拉米達市議員 馬承寧聚焦青年、社福領域

阿拉米達市議員候選人馬承寧，曾任市政府社會服務經理，此次參選聚焦青少年發展、社會服務及基礎設施。（馬承寧／提供）

AI摘要 文章摘要整理： 曾任收容所社工與市府社會服務經理的馬承寧投入阿拉米達市議員選戰，強調青年、社福與基礎設施，並盼以基層經驗改善政府服務。

從費城 收容所的基層社工，到阿拉米達市政府社會服務經理，如今投入市議員選戰，馬承寧（Marcie Johnson）希望將多年服務弱勢居民的經驗帶入地方政治。她表示，青少年發展、社會服務及基礎設施是此次參選的三大重點。

馬承寧出生於南韓，十個月大時被美國家庭收養，在猶太 家庭及以白人為主的環境中長大。她回憶，當時養父母被告知應避免讓她接觸亞洲文化；成長過程中，她曾經歷種族偏見及反猶太歧視 ，讓她體會不應以外貌評斷他人，也希望三個女兒能在多元環境中成長。

大學畢業後，她進入費城一間收容無家可歸婦女及兒童的機構，工作約十年。擔任個案管理員期間，曾協助一名因懷孕遭收養家庭逐出家門的16歲少女，化解與警方的衝突，順利將她帶回收容所。原本對她能力有所保留的資深同事，也因此逐漸認可她，這段經歷讓她體會耐心溝通與建立信任的重要。

陪同受訪的高中生施拉格（Maya Schrager），是馬承寧競選團隊成員，表示這是第一次聽到這段往事。她形容馬承寧是自己的導師，經常冷靜、有條理地指導她參與公共事務、表達意見，並在困難選項中尋找可行的解決方式。

約七年前，馬承寧搬到阿拉米達，曾任市政府社會服務經理，目前擔任阿拉米達縣無家可歸者醫療保健委員會委員。她表示，基層經驗讓她了解政府服務與居民需求間的落差，希望加強政府與非營利機構合作，改善服務成效。 阿拉米達市議員候選人馬承寧（中）與阿拉米達縣估值官Phong La（左）、前加州主計長余淑婷（Betty Yee，右）合影。（Charlize Situ／攝影）

在青少年政策方面，她主張增加年輕人參與公共事務的機會，並曾協助成立ACCYF青年倡議委員會；社會服務方面，她關注曾參與開發的Dignity Village臨時安置計畫，指出經費將於2028年面臨到期問題，希望若當選能及早尋找財源；基礎設施方面，她支持3億美元公債提案Measure L，重視公共設施維修、防災及長期財政規畫。

馬承寧表示，自4月起持續挨家挨戶拜訪選民。多年基層工作讓她習慣與居民接觸，不覺得競選在體力及時間安排上特別辛苦，希望延續這樣的節奏服務社區。

馬承寧也獲得多名亞裔社區人士支持，並在友人協助下取了中文名字，希望與華人社區建立連結。施拉格認為，亞裔及其他少數族裔在公共領導職位上的代表性，能讓年輕人看見參與政治的可能性。

阿拉米達市議員候選人馬承寧（右）與前阿拉米達縣參事愛麗絲．賴比克（Alice Lai-Bitker，左）合影。（Billy Reinschmeidt／攝影）