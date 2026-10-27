我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

從收容所到參選阿拉米達市議員 馬承寧聚焦青年、社福領域

記者王湘涵／阿拉米達報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿拉米達市議員候選人馬承寧，曾任市政府社會服務經理，此次參選聚焦青少年發展、社會...
阿拉米達市議員候選人馬承寧，曾任市政府社會服務經理，此次參選聚焦青少年發展、社會服務及基礎設施。（馬承寧／提供）

AI摘要

文章摘要整理：

曾任收容所社工與市府社會服務經理的馬承寧投入阿拉米達市議員選戰，強調青年、社福與基礎設施，並盼以基層經驗改善政府服務。

費城收容所的基層社工，到阿拉米達市政府社會服務經理，如今投入市議員選戰，馬承寧（Marcie Johnson）希望將多年服務弱勢居民的經驗帶入地方政治。她表示，青少年發展、社會服務及基礎設施是此次參選的三大重點。

馬承寧出生於南韓，十個月大時被美國家庭收養，在猶太家庭及以白人為主的環境中長大。她回憶，當時養父母被告知應避免讓她接觸亞洲文化；成長過程中，她曾經歷種族偏見及反猶太歧視，讓她體會不應以外貌評斷他人，也希望三個女兒能在多元環境中成長。

大學畢業後，她進入費城一間收容無家可歸婦女及兒童的機構，工作約十年。擔任個案管理員期間，曾協助一名因懷孕遭收養家庭逐出家門的16歲少女，化解與警方的衝突，順利將她帶回收容所。原本對她能力有所保留的資深同事，也因此逐漸認可她，這段經歷讓她體會耐心溝通與建立信任的重要。

陪同受訪的高中生施拉格（Maya Schrager），是馬承寧競選團隊成員，表示這是第一次聽到這段往事。她形容馬承寧是自己的導師，經常冷靜、有條理地指導她參與公共事務、表達意見，並在困難選項中尋找可行的解決方式。

約七年前，馬承寧搬到阿拉米達，曾任市政府社會服務經理，目前擔任阿拉米達縣無家可歸者醫療保健委員會委員。她表示，基層經驗讓她了解政府服務與居民需求間的落差，希望加強政府與非營利機構合作，改善服務成效。

阿拉米達市議員候選人馬承寧（中）與阿拉米達縣估值官Phong La（左）、前加州...
阿拉米達市議員候選人馬承寧（中）與阿拉米達縣估值官Phong La（左）、前加州主計長余淑婷（Betty Yee，右）合影。（Charlize Situ／攝影）

在青少年政策方面，她主張增加年輕人參與公共事務的機會，並曾協助成立ACCYF青年倡議委員會；社會服務方面，她關注曾參與開發的Dignity Village臨時安置計畫，指出經費將於2028年面臨到期問題，希望若當選能及早尋找財源；基礎設施方面，她支持3億美元公債提案Measure L，重視公共設施維修、防災及長期財政規畫。

馬承寧表示，自4月起持續挨家挨戶拜訪選民。多年基層工作讓她習慣與居民接觸，不覺得競選在體力及時間安排上特別辛苦，希望延續這樣的節奏服務社區。

馬承寧也獲得多名亞裔社區人士支持，並在友人協助下取了中文名字，希望與華人社區建立連結。施拉格認為，亞裔及其他少數族裔在公共領導職位上的代表性，能讓年輕人看見參與政治的可能性。

阿拉米達市議員候選人馬承寧（右）與前阿拉米達縣參事愛麗絲．賴比克（Alice L...
阿拉米達市議員候選人馬承寧（右）與前阿拉米達縣參事愛麗絲．賴比克（Alice Lai-Bitker，左）合影。（Billy Reinschmeidt／攝影）

精華 FAQ

  • 她認為自己長年在收容所與市府社福體系工作的經驗，能帶進地方政治，補足政府服務與居民需求之間的落差，進一步改善社區資源配置。

  • 她聚焦3大方向：增加青年參與公共事務的機會、強化社會服務與非營利合作、以及推動基礎設施維修、防災和長期財政規畫。

  • 她出生於南韓、幼時被美國家庭收養，成長中經歷種族與反猶太歧視，使她更重視多元與同理，也希望女兒能在包容環境中成長。

猶太 費城 歧視

上一則

萬聖節裝飾又被偷 東灣家庭心累 社區合力延續鬼屋傳統

下一則

灣區3學區使用「特權之輪」問卷 教育部展開調查

延伸閱讀

從移民創業走向公共服務 Michelle Kang再戰喬州眾院99選區

從移民創業走向公共服務 Michelle Kang再戰喬州眾院99選區
陳茱莉再戰納蘇郡議員 聚焦民生

陳茱莉再戰納蘇郡議員 聚焦民生
佛利蒙市議員候選人李英敏 拜訪4000戶

佛利蒙市議員候選人李英敏 拜訪4000戶
選戰倒數 候選人把握社區論壇發聲 爭取選民認識

選戰倒數 候選人把握社區論壇發聲 爭取選民認識
霍楚赴長島 為亞裔郡議員候選人陳茱莉等助選

霍楚赴長島 為亞裔郡議員候選人陳茱莉等助選

熱門新聞

加州公路巡警在聲明中說：司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（加州公路巡警提供）

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

2026-10-22 20:04
史丹福大學胡佛研究院研究員祁凱立針對近期台北市長選戰民調變化提出分析，並分享對公開辯論及全台地方選舉趨勢的觀察。（記者王湘涵/攝影）

台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵

2026-10-24 02:20
「美國新聞與世界報導」公布最新加州最佳公立小學排名，前十名有六所是灣區學校。（美聯社）

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

2026-10-21 14:27
海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅即將進行拍賣。(Google Maps)

海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅 即將進行拍賣

2026-10-21 20:34
圖為舊金山傑克遜街一帶的街景。（谷歌地圖）

普西迪歐高地富人鑽漏洞 每月花幾百元「鎖死」自家門前停車位

2026-10-21 02:20
舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水，呼籲居民提前準備防災物資。（記者李怡/攝影）

舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水 呼籲居民提前準備防災物資

2026-10-23 21:48

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航