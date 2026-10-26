金山夜店爆肺結核2確診 衛生局緊急追接觸者

舊金山夜店爆肺結核兩人確診，衛生局緊急追查接觸者。圖為顯微鏡圖像顯示造成肺結核的結核分枝桿菌。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山市場街瘋馬夜店爆出2起活動性肺結核病例，衛生局已緊急追蹤接觸者並提醒一般民眾風險仍低。

舊金山 市中心一家經營超過30年的夜店，近日傳出兩起活動性肺結核確診病例，引發公共衛生關注。舊金山公共衛生局23日證實，位於市場街（Market Street）980號的瘋馬(Crazy Horse)夜店，與兩名肺結核患者存在關聯。衛生局已展開接觸者追蹤，調查可能接觸病毒的員工及顧客，並強調目前一般民眾感染風險仍低。

這家夜店位於市中心市場街，鄰近知名的Warfield劇院，自1994年開始營業。衛生局表示，10月初接獲第一起確診病例通報後，立即啟動接觸者調查，隨後確認第二起相關病例。

衛生官員尚未公布兩名患者身分，也未說明他們是否為夜店員工或顧客，更無法確定是否在夜店內受到感染。目前調查仍在進行，當局尚未宣布要求這家夜店停業。

肺結核是一種由結核桿菌引起的傳染病，主要透過空氣傳播。當患有傳染性肺結核的人咳嗽、說話或唱歌時，可能將細菌釋放到空氣中，其他人吸入後便可能感染。

專家指出，通風不良、人員密集的室內場所，尤其需要注意感染風險。與患者長時間近距離接觸的人，風險通常較高。

史丹福大學 傳染病專家卡蘭(Abraar Karan)表示，肺結核細菌可能在空氣中停留一段時間，因此室內通風情況相當重要。

感染肺結核不代表一定會發病。部分感染者處於潛伏性肺結核狀態，沒有症狀，也不會傳染他人；但若發展成活動性肺結核，可能出現持續咳嗽、發燒、夜間盜汗、疲倦及體重下降等症狀。

舊金山加大傳染病專家陳子平(Peter Chin-Hong)表示，相信舊金山公共衛生局的接觸者追蹤團隊認為，這些病例需要一段時間才能被發現，因為引起結核病的細菌生長非常緩慢。

「他們會進行檢測，而且可能幾周後會複查，因為有時檢測結果可能呈陰性，但由於細菌生長緩慢，如果確實存在感染，最終檢測結果可能會呈陽性。」

他提醒，目前不能僅憑兩起相關病例，就認定夜店發生群聚感染。衛生局仍須透過調查，確認患者之間是否存在傳播關係。

根據衛生局資料，舊金山每年約有60至90起活動性肺結核病例，2025年共有68起。

衛生局將持續追蹤可能接觸患者的人員，必要時安排檢測。由於肺結核感染後可能需要數周才能檢測出來，部分接觸者可能需要再次接受檢查。

衛生官員呼籲，曾接獲接觸通知，或出現持續咳嗽、發燒等症狀的民眾，應及早聯絡醫療機構。肺結核可以透過藥物治療，及早發現有助避免進一步傳播。

舊金山夜店爆肺結核兩人確診，衛生局緊急追查接觸者。（記者李怡／攝影）