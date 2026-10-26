想學代數？巴洛阿圖數學教育政策引激辯 衍伸至學委選舉

巴洛阿圖聯合學區在2020年取消了初中數學分班制度，目的是確保所有學生在八年級之前都能學習代數。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 巴洛阿圖聯合學區的數學教育改革引發激烈爭論，支持與反對分班的候選人把政策辯論帶入學委選舉，焦點在公平、卓越與學生學習成效。

巴洛阿圖七年級學生阿迪亞(Aditya)曾經熱愛數學，但現在卻覺得它毫無挑戰性。他今年想學代數，但因為跳級考試不及格而無法如願。

他的擔憂與巴洛阿圖聯合學區 關於數學教育的激烈辯論中一方的觀點不謀而合。辯論正演變成爭奪兩個任期屆滿學委席位的激烈選舉。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，儘管下一屆巴洛阿圖聯合學區委員會將面臨巨額預算赤字，但數學已成為至少兩位候選人關注的焦點。

辯論主要圍繞三個問題：學區是否設置了過高的數學跳級門檻；是否應該根據學生的數學成績將他們分入不同的數學班級；以及是否應該開設AP微積分以外的高級課程。

辯論的核心在於學區在2020年實施的新數學框架是否有效，反映了灣區 許多學區在如何平衡公平與卓越方面的廣泛爭議。

是否分班 候選人不同調

巴洛阿圖聯合學區在2020年取消了初中數學分班制度，目的是確保所有學生在八年級之前都能學習代數。研究表明代數學習可以提高數學成績。為了實現目標，學區將四年的數學課程壓縮到了三年。還取消了初中階段的數學加速課程，但允許學生透過初中年度考試跳級學習數學。這項規定引發了爭議。

學區總監格拉斯（Jason Glass）在聲明中表示：「數學是最重要、也最具爭議的學科之一，反映了家長對孩子未來的重視程度。」

曾就學區數學政策起訴學區的候選人艾弗里·王（Avery Wang）和克雷格（John Craig）正在聯合競選，試圖改變現行的數學體系。他們支持改革，希望能夠實現學業分班，並讓學生在國中階段更容易跳級。

另一候選人亨尼根（Linda Henigin）則支持維持現狀的數學體系，認為異質性教室能提升學生的學習效果，促進教育公平。

數學水準 差距日益擴大

近年來，關於根據成績將學生分班是否會加劇種族間的學業差距，並剝奪成績較差學生的學習機會，一直存在激烈的爭論。雙方都引用研究來支持各自的觀點，加州的學術界也因此展開了激烈的公開辯論。

近年來，巴洛阿圖的數學水準差距日益擴大。根據全州評估數據，上學年，巴洛阿圖八年級西語裔學生的數學達標率僅為32%，而亞裔學生和白人學生的達標率分別為93%和80%。

「要解決這個問題，需要改進教學方法，而不僅僅是增加中學教師的教學內容，」史丹福大學加州教育政策分析中心教育政策與成果主任加拉格爾（Alix Gallagher）說。

王和克雷格認為，在學區2020年數學框架實施後，學習有困難的學生並沒有取得進步，而且經濟條件優越的家長會送孩子去上數學補習班，因為學校的課程挑戰性不夠。

他們主張學生應該在準備好時學習代數，無論是在七年級、八年級還是九年級，並且應該根據學生的學習成績進一步分班。

補教老師 贊成混合班級

身為小學數學補習老師的亨尼根對此持不同意見。她說，她的經驗讓她相信混合能力階級的理念。她還表示，即使是水平高的孩子，在混合班級裡也可以透過「深入學習」來獲得挑戰。

學區委員趙蘊蔚(Rowena Chiu)支持王和克雷格的提議。王和克雷格表示，三人可以組成學委會多數派，改變學區的數學政策。

「我們都支持教育公平，只是在如何解決公平問題上存在分歧，」趙蘊蔚說。

Avery Wang(左)和John Craig(右)正在聯合競選，希望能夠實現學業分班，並讓學生在國中階段更容易跳級。中為學委趙蘊蔚。(本報檔案照)