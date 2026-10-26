想學代數？巴洛阿圖數學教育政策引激辯 衍伸至學委選舉
巴洛阿圖聯合學區的數學教育改革引發激烈爭論，支持與反對分班的候選人把政策辯論帶入學委選舉，焦點在公平、卓越與學生學習成效。
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巴洛阿圖聯合學區的數學教育改革引發激烈爭論，支持與反對分班的候選人把政策辯論帶入學委選舉，焦點在公平、卓越與學生學習成效。
巴洛阿圖七年級學生阿迪亞(Aditya)曾經熱愛數學，但現在卻覺得它毫無挑戰性。他今年想學代數，但因為跳級考試不及格而無法如願。
他的擔憂與巴洛阿圖聯合學區關於數學教育的激烈辯論中一方的觀點不謀而合。辯論正演變成爭奪兩個任期屆滿學委席位的激烈選舉。
舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，儘管下一屆巴洛阿圖聯合學區委員會將面臨巨額預算赤字，但數學已成為至少兩位候選人關注的焦點。
辯論主要圍繞三個問題：學區是否設置了過高的數學跳級門檻；是否應該根據學生的數學成績將他們分入不同的數學班級；以及是否應該開設AP微積分以外的高級課程。
辯論的核心在於學區在2020年實施的新數學框架是否有效，反映了灣區許多學區在如何平衡公平與卓越方面的廣泛爭議。
是否分班 候選人不同調
巴洛阿圖聯合學區在2020年取消了初中數學分班制度，目的是確保所有學生在八年級之前都能學習代數。研究表明代數學習可以提高數學成績。為了實現目標，學區將四年的數學課程壓縮到了三年。還取消了初中階段的數學加速課程，但允許學生透過初中年度考試跳級學習數學。這項規定引發了爭議。
學區總監格拉斯（Jason Glass）在聲明中表示：「數學是最重要、也最具爭議的學科之一，反映了家長對孩子未來的重視程度。」
曾就學區數學政策起訴學區的候選人艾弗里·王（Avery Wang）和克雷格（John Craig）正在聯合競選，試圖改變現行的數學體系。他們支持改革，希望能夠實現學業分班，並讓學生在國中階段更容易跳級。
另一候選人亨尼根（Linda Henigin）則支持維持現狀的數學體系，認為異質性教室能提升學生的學習效果，促進教育公平。
數學水準 差距日益擴大
近年來，關於根據成績將學生分班是否會加劇種族間的學業差距，並剝奪成績較差學生的學習機會，一直存在激烈的爭論。雙方都引用研究來支持各自的觀點，加州的學術界也因此展開了激烈的公開辯論。
近年來，巴洛阿圖的數學水準差距日益擴大。根據全州評估數據，上學年，巴洛阿圖八年級西語裔學生的數學達標率僅為32%，而亞裔學生和白人學生的達標率分別為93%和80%。
「要解決這個問題，需要改進教學方法，而不僅僅是增加中學教師的教學內容，」史丹福大學加州教育政策分析中心教育政策與成果主任加拉格爾（Alix Gallagher）說。
王和克雷格認為，在學區2020年數學框架實施後，學習有困難的學生並沒有取得進步，而且經濟條件優越的家長會送孩子去上數學補習班，因為學校的課程挑戰性不夠。
他們主張學生應該在準備好時學習代數，無論是在七年級、八年級還是九年級，並且應該根據學生的學習成績進一步分班。
補教老師 贊成混合班級
身為小學數學補習老師的亨尼根對此持不同意見。她說，她的經驗讓她相信混合能力階級的理念。她還表示，即使是水平高的孩子，在混合班級裡也可以透過「深入學習」來獲得挑戰。
學區委員趙蘊蔚(Rowena Chiu)支持王和克雷格的提議。王和克雷格表示，三人可以組成學委會多數派，改變學區的數學政策。
「我們都支持教育公平，只是在如何解決公平問題上存在分歧，」趙蘊蔚說。
因為兩個即將空出的學委席位成為翻轉數學政策的關鍵，支持改革與維持現狀的候選人都把數學體系當成主戰場，試圖藉選舉改變學區方向。 主要是跳級考試門檻是否過高、是否應依成績分班，以及除AP微積分外是否應開設更多高級課程。這些問題牽涉公平、挑戰性與學生升學準備。 學區2020年取消分班、壓縮課程後，支持者認為能讓更多學生學代數；反對者則指弱勢學生未明顯進步，且族裔達標差距擴大，西語裔遠低於亞裔與白人。
精華 FAQ
因為兩個即將空出的學委席位成為翻轉數學政策的關鍵，支持改革與維持現狀的候選人都把數學體系當成主戰場，試圖藉選舉改變學區方向。
主要是跳級考試門檻是否過高、是否應依成績分班，以及除AP微積分外是否應開設更多高級課程。這些問題牽涉公平、挑戰性與學生升學準備。
學區2020年取消分班、壓縮課程後，支持者認為能讓更多學生學代數；反對者則指弱勢學生未明顯進步，且族裔達標差距擴大，西語裔遠低於亞裔與白人。
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