阿拉米達海灘爆禽流感 官方籲別碰病鳥

阿拉米達皇冠紀念州立海灘發現兩隻加拿大雁感染高病原性禽流感，官方呼籲民眾避免接觸病鳥及死亡野鳥。圖為加拿大雁資料照，非此次感染個體。（DidierFy／Wikimedia Commons，CC BY-SA 4.0）

AI摘要 文章摘要整理： 阿拉米達皇冠紀念州立海灘發現2隻加拿大雁感染高病原性禽流感，官方提醒民眾保持距離、勿觸摸病鳥，並持續監測東灣其他地區的疫情。

據灣區 城市新聞社（Bay City News）報導，東灣區域公園管理局23日宣布，阿拉米達皇冠紀念州立海灘（Robert W. Crown Memorial State Beach）發現兩隻加拿大雁感染高病原性禽流感 。官方表示，目前一般民眾感染風險仍低，但不排除東灣其他地區也可能出現受感染野鳥，呼籲民眾避免接觸生病或死亡的鳥類，並留意兒童及寵物安全。

根據阿拉米達縣病媒防治單位資料，兩隻加拿大雁分別於10月8日及12日，在皇冠紀念州立海灘的蟹灣（Crab Cove）一帶被採集，經檢驗確認感染禽流感 病毒。阿拉米達市政府也於23日發布相關公告，提醒居民提高警覺。

東灣區域公園管理局指出，禽流感主要影響野生鳥類，秋冬季節通常是病例增加的時期。雖然目前對一般民眾的風險偏低，但若長時間或近距離接觸感染鳥類，或接觸遭病毒污染的環境，仍可能造成人類感染。

官方提醒，民眾前往公園、海灘及自然保護區時，不應觸摸野生鳥類，若發現死亡鳥類，應保持至少50呎（約15公尺）的距離。同時應避免讓兒童及犬隻接近鳥類、鳥類屍體或排泄物，以降低接觸病毒的機會。

東灣區域公園管理局表示，目前正與阿拉米達縣公共衛生局、縣病媒防治單位、加州漁業暨野生動物局及阿拉米達市政府合作，持續監測疫情。若民眾在公園或其他公共場所發現生病或死亡的鳥類，可向當地病媒防治單位通報，並提供確切位置、照片或地圖定位，以利相關人員處理。阿拉米達縣通報電話為510-567-6800，康曲柯士達縣則為925-685-9301。