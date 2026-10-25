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金山公寓租金優惠 幾乎快消失

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山公寓市場租金優惠目前幾乎完全消失，灣區僅屋崙還有提供可觀的租金折扣。（美聯...
舊金山公寓市場租金優惠目前幾乎完全消失，灣區僅屋崙還有提供可觀的租金折扣。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山租屋市場的免租金優惠幾乎消失，9月僅1.2%公寓提供折扣，反映AI熱潮推升需求、房東重掌主導權。

三年前，灣區房東為了將物業租出去，不惜提供數周甚至數月的免租金優惠來吸引房客。但現在，至少在舊金山，這種好康已不復見。

舊金山紀事報報導，根據公寓出租網站Apartment List的最新數據，舊金山9月只有1.2%的出租公寓提供房客至少一個月的免租金優惠，比例為美國人口最多城市中第二低，僅高於芝加哥的1.1%。

相較之下，全國情況有所不同：上個月，Apartment List網站上近三分之一的公寓提供了租金優惠，高於該公司去年1月開始追蹤租金優惠數據時的23%。

同期，舊金山住房租賃市場的優惠幾乎消失殆盡，折扣率從2025年初的13%狂跌至目前的1.2%。灣區其他地區，從聖塔克拉拉縣、阿拉米達縣、馬連縣、聖馬刁縣到康曲柯士達縣，也經歷了類似趨勢，租金優惠率從25%大降至目前的不到10%。

以聖荷西為例，Apartment List的數據顯示，聖荷西9月只有不到8%的公寓提供租金優惠，比去年同期低了7個百分點，降幅是全美大城市中第二快。

舊金山租金優惠的迅速消失，與該市租金破紀錄飆升有關。人工智慧的蓬勃發展使舊金山住房需求激增，導致當地住房成本以全美最快速度成長。由於住房短缺，如今被迫妥協的是房客。

Apartment List經濟學家沃納克（Rob Warnock）說：「這一現象反映出誰現在在租賃市場上擁有話語權。」

然而，這一趨勢並未出現在屋崙。由於屋崙在新冠疫情爆發初期新建了許多公寓，租屋者現在仍有機會享受到租金優惠待遇，僅管比例也從近一半降到略高於四分之一。

紀事報指出，Apartment List的數據僅反映出其平台上的出租公寓樓盤，這些樓盤通常規模較大，並由專業公司管理。此外，提供優惠的公寓單位數量比例可能與提供優惠的樓盤數量比例有所不同，而且，該數據不包括租金折扣以外的其他優惠，也不包括樓盤廣告中宣傳的低於月租金中位數優惠。

精華 FAQ

  • 根據Apartment List最新數據，舊金山9月只有1.2%的出租公寓提供至少1個月免租金優惠，在美國人口最多城市中僅略高於芝加哥，已接近消失。

  • 主要原因是AI產業帶動住房需求急升，舊金山租金創新高，市場供給又不足，房東不再需要靠大幅免租吸引房客，租客反而成為必須讓步的一方。

  • 灣區多地也出現明顯下滑，從聖塔克拉拉縣到康曲柯士達縣，優惠率由25%降到不到10%；但屋崙因先前新建大量公寓，仍保有相對較多優惠。

租金 舊金山 灣區

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