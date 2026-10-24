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告別疫後零售業低迷 舊金山市中心荒廢商場迎新買家

記者李怡／舊金山報導
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荒廢商場終於找到買家，舊金山市中心迎來轉機。（記者李怡／攝影）
荒廢商場終於找到買家，舊金山市中心迎來轉機。（記者李怡／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市中心荒廢多時的San Francisco Centre選出Seven Equity Group為優先買家，外界期待其帶來重生，但改建方向、交易價格與最終成交仍有待確認。

關閉多時、幾乎人去樓空的舊金山市中心大型購物商場（San Francisco Centre）終於傳出好消息。根據22日公布、23日持續受到關注的最新交易進展，位於市場街（Market Street）與第五街交界的商場，已選出新的潛在買家，由紐約房地產投資公司Seven Equity Group取得優先收購機會。這座曾經熱鬧非凡的購物中心，有望迎來重新開發的轉機。

根據「舊金山紀事報」及「舊金山標準報」報導，這次出售的物業位於市場街865號，面積約115萬平方呎，不包括原Bloomingdale’s百貨公司所在的獨立物業。信用評級機構惠譽（Fitch Ratings）最新報告指出，交易預計於2027年第一季度完成，但目前尚未正式成交。

San Francisco Centre曾是舊金山最具代表性的購物中心之一，吸引大量居民、遊客及上班族消費。然而，疫情後市中心辦公人口減少，加上零售業持續低迷，商場陸續失去主要租戶，最終走向關閉。

這座商場的衰落，也成為舊金山市中心經濟困境的縮影。過去熱鬧的購物走廊，如今部分店面空置，周邊商家也面臨人潮減少的壓力。

此商場並非第一次找到買家。今年3月，本地開發商出價約1億3000萬元，交易未談成。此次重新招標吸引多組投資者競爭。其中，TMG Partners與Urban Land Development曾提出將商場改建為大型運動娛樂中心，包括籃球場、排球場、運動訓練設施及餐飲空間，但該團隊本周決定退出競標。

最新獲選的Seven Equity Group，近年積極收購舊金山市中心價格下跌的商業物業。自2025年以來，該公司已購入市場街731號、Taylor街25號及米慎街部分建築，顯示其對市中心房地產市場仍有投資信心。

新買家目前尚未公布商場的具體改建計畫，也未確定未來是否保留零售商店、增加娛樂設施，或改作其他用途。交易價格同樣尚未正式披露。

對周邊商家及居民而言，最關心的仍是這座大型商場何時能重新開門，以及能否真正帶回消費人潮。

儘管找到買家是重要一步，但交易仍須完成融資及相關程序，未來開發方向也有待公布。這座昔日購物地標能否真正重生，仍需要時間觀察。

精華 FAQ

  • 這座位於市場街與第五街交界的大型商場，已選出Seven Equity Group作為優先收購對象，代表荒廢多時的物業終於出現新買家，並可能迎來重新開發契機。

  • 商場在疫情後受到市中心辦公人口減少、零售業持續低迷與主要租戶流失影響，原本的人潮與消費力大幅下滑，最終導致商場逐步空置並走向關閉。

  • 目前最受關注的是新買家會如何改建這座商場，是否保留零售、增加娛樂設施或轉作其他用途；同時交易仍需融資與程序完成，預計要到2027年第一季才可能成交。

舊金山 零售業 疫情

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