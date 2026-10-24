舊金山市議員候選人布萊恩特之子 涉謀殺被捕

一名舊金山候選人曾遭槍擊，其子剛被指控企圖殺害嫌疑人。（聖荷西警方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 布萊恩特之子因涉聖荷西槍擊案被控謀殺等罪，案件造成1死2傷，且與布萊恩特先前遭槍擊案背景交錯，引發關注。

據「舊金山 紀事報」報導，法院記錄顯示，一名舊金山市議會候選人的兒子本月因涉嫌企圖槍擊 一名被指控襲擊其母親的男子而被捕並被起訴，而其母親在競選中曾以自己作為槍枝暴力倖存者的親身經歷為訴求。

23歲的喬丹 （Samuel Vincent Jordan）是第十選區候選人布萊恩特（Deandra Bryant）的兒子，也是當地著名拳擊手兼酒吧老闆薩姆喬丹（Sam Jordan）的後裔。他與另一名男子因陣亡將士紀念日（Memorial Day）當天在聖荷西市中心發生的一起槍擊案及隨後引發的車禍而面臨包括謀殺（murder）和謀殺未遂（attempted murder）在內的一系列指控，該事件造成一人死亡、兩人受傷。

據「紀事報」獲得的法庭記錄顯示，聖荷西案件中的一名倖存受害者羅茲（Julius Mack Rhodes）此前曾因兩年前在灣景（Bayview）社區槍擊布萊恩特而被起訴，但未被定罪。

聖塔克拉拉縣地檢長尚未說明聖荷西槍擊案的作案動機，也未透露這兩起槍擊案是否被認為存在關聯。

羅茲表示聖荷西槍擊案發生時，他正駕駛一輛價值20萬美元的保時捷，夜間在紅燈前停下。他說不知道是誰開的槍，也不認識「紀事報」向他提供的嫌疑人姓名。

2024年，當羅茲因槍擊布萊恩特被起訴時，其辯護律師主張證據不足以證明他是槍手，並稱即使他是槍手，其行為也屬於正當防衛。地檢長最終撤銷了對其的指控。布萊恩特稱地檢長辦公室「辜負」了她。

第十選區現任議員華善頌（Shamann Walton）即將卸任，議員選舉異常激烈，多位候選人談到了舊金山東南部社區槍枝暴力泛濫的問題及其對他們生活的影響。布萊恩特曾呼籲採取更多干預措施並加強問責機制，以防止年輕人殺人或「被殺」。「我親身經歷過，當公共安全系統無法預防暴力，或者未能及時介入時，會發生什麼，」她說。

布萊恩特是知名度較低的候選人之一，截至上個月，她尚未申報任何捐款。

檢方於10月12日以謀殺、謀殺未遂及其他罪名對兩人提起公訴。截至22日，兩人均被羈押且不得保釋，面臨最高無期徒刑且不得假釋的刑罰。他們定於11月20日就聖荷西案件再次出庭。