台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵
台北市長選戰民調拉鋸，沈伯洋聲勢上升並改變外界觀感，與蔣萬安的公開辯論將成關鍵；同時全台地方選情也出現對民進黨較有利的氛圍。
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台北市長選戰民調拉鋸，沈伯洋聲勢上升並改變外界觀感，與蔣萬安的公開辯論將成關鍵；同時全台地方選情也出現對民進黨較有利的氛圍。
2026年台灣地方選舉11月28日登場，台北市長選戰近期民調出現變化，尋求連任的蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋支持度差距縮小，部分調查甚至出現沈伯洋領先的結果。史丹福大學胡佛研究院研究員、印太地區台灣研究計畫經理祁凱立（Kharis Templeman）分享，近期民調顯示選情競爭激烈，沈伯洋已改變外界對這場選舉的觀感，而雙方即將舉行的公開辯論，將成為選戰中的重要時刻。
根據TVBS民調中心8日公布的調查，在有投票意願的受訪者中，蔣萬安支持度為49%，沈伯洋為41%，兩人差距從5月下旬的28個百分點縮小至8個百分點。台北市信民兩岸研究協會20日公布、由戴立安負責問卷設計與分析的調查，則顯示沈伯洋支持度50.3%，蔣萬安33.3%，相差17個百分點。
震傳媒22日公布的民調顯示，沈伯洋支持度42.8%，蔣萬安39.0%，相差3.8個百分點。與該機構6月調查相比，沈伯洋上升15.3個百分點，蔣萬安下降16.2個百分點。不過，當被問及誰較可能當選時，46.4%看好蔣萬安，36.9%看好沈伯洋，與支持度呈現不同結果。
祁凱立表示，近期民調顯示選情愈來愈激烈，部分甚至出現沈伯洋領先。其中，戴立安的民調尤其引發關注，但他提醒，沈伯洋領先17個百分點，並非戴立安推估的最終得票差距。根據戴立安的分析，依不同投票率情境推估，兩人差距可能明顯小於17個百分點，部分情境甚至出現蔣萬安領先。
祁凱立指出，沈伯洋已改變這場選舉的討論方向，也促使蔣萬安同意參與公開辯論，這將是接下來值得關注的重要時刻。
台北市長選戰首場電視辯論預定台灣時間10月31日中午12時至下午2時，在TVBS攝影棚舉行，由TVBS與三立電視聯合主辦，內容包括候選人申論、交互詰問及媒體提問。沈伯洋先前曾當面遞交辯論邀請，希望舉辦至少四場，目前已確定首場時間，其餘場次仍待協調。
除了台北市長選情，祁凱立也觀察到全台地方選舉的趨勢。他表示，與兩個月前相比，這一輪選舉的政治氛圍似乎正朝有利民進黨的方向移動，並反映在多個地方選區；至於背後原因，他坦言尚無法確定，但認為賴清德總統的施政滿意度及台灣強勁的經濟表現，可能是影響選情的因素之一。
多份民調顯示蔣萬安與沈伯洋差距明顯縮小，甚至有調查出現沈伯洋領先。這代表台北市長選戰已從原本較穩定的局面，轉為競爭更激烈的拉鋸戰。 他指出沈伯洋已改變外界對選舉的看法，也促使蔣萬安同意參與公開辯論。辯論將提供兩人直接交鋒的舞台，可能進一步影響選民判斷與選戰走勢。 祁凱立觀察到全台地方選舉氛圍似乎正朝有利民進黨的方向移動，並可能反映在多個選區。他認為賴清德施政滿意度與台灣經濟表現，可能都是相關因素。
精華 FAQ
多份民調顯示蔣萬安與沈伯洋差距明顯縮小，甚至有調查出現沈伯洋領先。這代表台北市長選戰已從原本較穩定的局面，轉為競爭更激烈的拉鋸戰。
他指出沈伯洋已改變外界對選舉的看法，也促使蔣萬安同意參與公開辯論。辯論將提供兩人直接交鋒的舞台，可能進一步影響選民判斷與選戰走勢。
祁凱立觀察到全台地方選舉氛圍似乎正朝有利民進黨的方向移動，並可能反映在多個選區。他認為賴清德施政滿意度與台灣經濟表現，可能都是相關因素。
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