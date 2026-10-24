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台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵

記者王湘涵／巴洛阿圖報導
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史丹福大學胡佛研究院研究員祁凱立針對近期台北市長選戰民調變化提出分析，並分享對公...
史丹福大學胡佛研究院研究員祁凱立針對近期台北市長選戰民調變化提出分析，並分享對公開辯論及全台地方選舉趨勢的觀察。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長選戰民調拉鋸，沈伯洋聲勢上升並改變外界觀感，與蔣萬安的公開辯論將成關鍵；同時全台地方選情也出現對民進黨較有利的氛圍。

2026年台灣地方選舉11月28日登場，台北市長選戰近期民調出現變化，尋求連任的蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋支持度差距縮小，部分調查甚至出現沈伯洋領先的結果。史丹福大學胡佛研究院研究員、印太地區台灣研究計畫經理祁凱立（Kharis Templeman）分享，近期民調顯示選情競爭激烈，沈伯洋已改變外界對這場選舉的觀感，而雙方即將舉行的公開辯論，將成為選戰中的重要時刻。

根據TVBS民調中心8日公布的調查，在有投票意願的受訪者中，蔣萬安支持度為49%，沈伯洋為41%，兩人差距從5月下旬的28個百分點縮小至8個百分點。台北市信民兩岸研究協會20日公布、由戴立安負責問卷設計與分析的調查，則顯示沈伯洋支持度50.3%，蔣萬安33.3%，相差17個百分點。

震傳媒22日公布的民調顯示，沈伯洋支持度42.8%，蔣萬安39.0%，相差3.8個百分點。與該機構6月調查相比，沈伯洋上升15.3個百分點，蔣萬安下降16.2個百分點。不過，當被問及誰較可能當選時，46.4%看好蔣萬安，36.9%看好沈伯洋，與支持度呈現不同結果。

祁凱立表示，近期民調顯示選情愈來愈激烈，部分甚至出現沈伯洋領先。其中，戴立安的民調尤其引發關注，但他提醒，沈伯洋領先17個百分點，並非戴立安推估的最終得票差距。根據戴立安的分析，依不同投票率情境推估，兩人差距可能明顯小於17個百分點，部分情境甚至出現蔣萬安領先。

祁凱立指出，沈伯洋已改變這場選舉的討論方向，也促使蔣萬安同意參與公開辯論，這將是接下來值得關注的重要時刻。

台北市長選戰首場電視辯論預定台灣時間10月31日中午12時至下午2時，在TVBS攝影棚舉行，由TVBS與三立電視聯合主辦，內容包括候選人申論、交互詰問及媒體提問。沈伯洋先前曾當面遞交辯論邀請，希望舉辦至少四場，目前已確定首場時間，其餘場次仍待協調。

除了台北市長選情，祁凱立也觀察到全台地方選舉的趨勢。他表示，與兩個月前相比，這一輪選舉的政治氛圍似乎正朝有利民進黨的方向移動，並反映在多個地方選區；至於背後原因，他坦言尚無法確定，但認為賴清德總統的施政滿意度及台灣強勁的經濟表現，可能是影響選情的因素之一。

精華 FAQ

  • 多份民調顯示蔣萬安與沈伯洋差距明顯縮小，甚至有調查出現沈伯洋領先。這代表台北市長選戰已從原本較穩定的局面，轉為競爭更激烈的拉鋸戰。

  • 他指出沈伯洋已改變外界對選舉的看法，也促使蔣萬安同意參與公開辯論。辯論將提供兩人直接交鋒的舞台，可能進一步影響選民判斷與選戰走勢。

  • 祁凱立觀察到全台地方選舉氛圍似乎正朝有利民進黨的方向移動，並可能反映在多個選區。他認為賴清德施政滿意度與台灣經濟表現，可能都是相關因素。

民調 沈伯洋 史丹福大學

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