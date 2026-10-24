期中選舉倒數 ACoM：假消息滿天飛 華人選民小心被誤導

期中選舉倒數，微信假消息滿天飛，華人選民小心被誤導。（記者李怡/翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： ACoM舉辦線上簡報，提醒期中選舉倒數之際，微信、WhatsApp與AI假消息可能誤導華人與移民選民，影響投票權利。

美國11月期中選舉 即將登場，社群媒體上的假消息可能成為影響選民投票 的新隱憂。美國社區媒體（ACoM）23日舉辦線上簡報會，邀請選舉資訊及華人社區專家，討論微信、WhatsApp 等社群平台如何傳播不實選舉資訊，以及人工智慧（AI）生成的假影片、假消息，可能如何誤導選民，甚至讓符合資格的民眾放棄投票。

對不少華人移民而言，微信不只是與親友聯絡的工具，也是獲取新聞、了解美國政策的重要管道。然而，當選舉資訊透過親友群組、社區組織或熟人轉發時，民眾往往更容易相信內容，卻未必會進一步查證消息來源。

尤其涉及移民身分、投票資格及選舉程序等議題，不實資訊可能讓部分選民產生疑慮。例如，若有人散播錯誤的投票資格規定，或將移民執法與合法投票混為一談，便可能讓原本有權投票的民眾因為擔心自身或家人的移民身分受到影響，而選擇不參與選舉。

本次簡報會特別關注移民及海外僑民社區常用的通訊平台，包括華人熟悉的微信，以及在拉丁裔和其他移民社區廣泛使用的WhatsApp。這些平台上的消息經常透過私人群組傳播，外界不容易掌握內容，也增加辨識及澄清假消息的難度。

除了傳統的網路謠言，人工智慧技術也為選舉資訊帶來新的挑戰。如今，AI不僅能快速生成文章、圖片，還能製作模仿政治人物聲音及影像的深偽影片（Deepfake），讓一般民眾難以分辨真假。

會議也將討論具有誤導性的競選影片，以及AI聊天機器人提供錯誤投票資訊的問題，並比較聊天機器人使用英文和西班牙文回答選舉問題時，是否出現不同程度的資訊偏差。

對於習慣使用中文獲取資訊的華人選民而言，這也帶出另一項值得關注的問題：當民眾使用不同語言搜尋投票資訊時，是否都能得到同樣準確、完整的答案？

此次簡報會邀請全國公民大會（National Conference on Citizenship）執行長Cameron Hickey、華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）中文數位參與計畫代表牛金霞（Jinxia Niu），以及事實查核組織Factchequeado共同創辦人兼執行長Laura Zommer參與討論。

華人權益促進會長期關注華人社區權益及資訊傳播問題，中文數位參與計畫的經驗，也有助於了解不實消息如何在華語社群中流傳。

主辦單位表示，簡報會也將提供一份簡短指南，協助民眾辨識AI生成的虛假資訊。

隨著期中選舉進入最後倒數，專家關注的不僅是假消息如何產生，更是當錯誤資訊透過親友、社區群組等可信任的管道傳播時，誰能及時澄清。

對華人選民來說，收到涉及投票資格、投票地點或移民政策的訊息時，應先向官方選務機構查證，避免因一則未經證實的群組消息，影響自己的投票權利。

期中選舉倒數，微信假消息滿天飛，華人選民小心被誤導。（記者李怡/翻攝）