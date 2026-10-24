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舊金山宣布緊急狀態 防暴雨洪水 籲提前準備防災物資

記者李怡／舊金山報導
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舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水，呼籲居民提前準備防災物資。（記者李怡/攝影）
舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水，呼籲居民提前準備防災物資。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山因擔憂冬季強烈暴雨與洪水風險，宣布地方緊急狀態，加速防洪設備採購與部署，並呼籲居民提前準備防災物資、提高低窪地區警覺。

面對今年冬季可能出現的強烈暴雨、洪水及沿海水位上升，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）23日宣布全市進入地方緊急狀態，提前部署防災措施。市府警告，今年聖嬰現象（El Niño）可能帶來異常強烈的冬季風暴，導致街道積水、樹木倒塌及大規模停電，呼籲居民提前準備防災物資，尤其居住在低窪地區的民眾更要提高警覺。

羅偉當天在舊金山海濱舉行記者會表示，宣布緊急狀態並不代表災害已經發生，而是讓市府能在暴風雨來臨前加快採購防洪設備，減少行政程序延誤。他強調，市府必須提前行動，確保各部門擁有足夠資源，在惡劣天氣發生時迅速保護居民安全。

根據氣象預測，今年冬季可能出現強至極強的聖嬰現象，為灣區帶來持續降雨、強風及異常高潮。國家氣象局23日發布沿海洪水警報資訊，預計24日至29日期間，灣區部分沿岸低窪地區可能出現積水，局部水深最高可達約1.9呎。

市府指出，即使沒有下雨，異常高潮也可能造成海水倒灌。漁人碼頭45號碼頭、南部80號及96號碼頭，以及部分海濱低窪道路，都是需要加強防範的地點。

此次緊急狀態將簡化工務局、公共事業委員會、港務局及交通局等部門的採購程序，讓市府能迅速取得沙袋、抽水機、發電機及臨時防洪屏障，同時加強排水溝清理、樹木修剪及公共設施保護。

市行政官朱嘉文（Carmen Chu）表示，防災物資必須提前準備，不能等到風暴來臨才開始搶購。市府接下來將在部分海濱地區設置臨時防洪設施，並確保緊急設備隨時可以投入使用。

對一般居民而言，最直接的影響可能是道路積水、交通延誤及停電。市府提醒，住在地下室或低窪住宅的居民，應將貴重物品移至較高處，提前準備手電筒、備用電池、飲水及必要藥物。

工務局目前備有約2萬個沙袋，符合條件的居民每戶最多可免費領取10個。市府也計畫於11月舉辦沙袋發放活動，協助居民做好防洪準備。

居民可將郵遞區號傳送至888-777，註冊AlertSF緊急通知服務。若發現排水溝堵塞、街道積水或樹枝倒塌，可撥打311通報；如遇危及生命的緊急狀況，應立即撥打911。

未來數月的風暴強度仍存在不確定性，提前準備是降低災害損失最有效的方法。

精華 FAQ

  • 市長表示，這是為了在暴風雨到來前加快採購與部署防洪設備，減少行政延誤，讓工務局、港務局等單位能及早動員，提升城市應變能力。

  • 氣象預測顯示，強至極強的聖嬰現象可能帶來持續降雨、強風、沿海異常高潮，以及街道積水、樹木倒塌和大規模停電等問題，低窪地區風險尤高。

  • 居民應先備手電筒、電池、飲水與藥物，並將貴重物品移高；可註冊AlertSF通知，遇排水堵塞或積水可撥311，生命危急則立即撥打911。

灣區 舊金山 羅偉

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