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舊金山市議會通過法案 房客欠租逾1個月才能驅逐

編譯組／綜合報導
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舊金山新規提高因拖欠房租驅逐房客的難度，條件是房客欠租超過一個月才能予以驅逐。(...
舊金山新規提高因拖欠房租驅逐房客的難度，條件是房客欠租超過一個月才能予以驅逐。(取自舊金山反流離失所聯盟臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市議會通過法案，限制房東僅能在租客欠租超過1個月時提出驅逐，但此舉恐因加州最高法院對洛杉磯類似法規的裁決而受影響。

舊金山市議會日前一致通過法案，規定可作為驅逐租客理由的欠租最低限額。若租客所欠租金不到一個月，舊金山房東將不得再以此為由進行驅逐。

不過，租客們取得勝利可能只是暫時。加州最高法院預計將在未來做出裁決，判定洛杉磯先前實施的一項類似法規是否違反州法。

舊金山紀事報報導，這項由舊金山市議員菲爾德(Jackie Fielder)發起的反驅逐條例規定，按聯邦政府定義，只有當租客拖欠租金超過一個月租金時，房東才可將其驅逐。根據美國住房及城市發展部門，目前舊金山的公平市場租金水平為：單間公寓(studio)2485元，一房2977元，兩房3604元。

菲爾德在最近一場關於法案之土地使用與交通委員會聽證會表示，租金正上漲至歷史最高水平，工薪階層居民的就業市場低迷且充滿挑戰，顯示許多租客只能靠微薄薪水勉強維持生活，面臨巨大財務不確定性。

菲爾德指出，過去一年，25%所謂「非法占有」(unlawful detainer，即驅逐程序的法律術語)案件涉及租客所欠租金，皆不足一個月。她表示，房東甚至可因租客欠繳極少金額、一次性或偶然性租金而將其驅逐。舊金山終於有一種直接有效的方法，阻止這類驅逐行為。

根據租屋平台「Apartment List」數據顯示，目前租金較去年同期上漲26%，截至9月，一房租金中位數已達3920元。「舊金山租務委員會」(San Francisco Rent Board)數據顯示，在截至3月的一年之內，共收到1488份驅逐通知，較先前增加44%。

值得注意的是，實際驅逐通知數量可能遠不只這些，因為租務委員會並未統計所有基於正當理由(just cause)的驅逐案例，其中就包括因未付租金而導致的驅逐。去年12月，舊金山「驅逐抗辯協作組織」(San Francisco Eviction Defense Collaborative)發布報告顯示，截至9月中旬，已提交2477份驅逐通知；而在過去12個月內，此一數字達到3449份。

舊金山「反流離失所聯盟」(San Francisco Anti-Displacement Coalition)政策主任赫斯勒(Meg Heisler)表示，房東甚至可以僅因一元的欠款，就啟動驅逐程序。隨著房東驅逐租客的動機日益增強，有理由相信，此類行為只會愈來愈嚴重。

「改善住房聯盟」(Coalition for Better Housing)與「舊金山公寓協會」(San Francisco Apartment Association)皆反對法案。舊金山公寓協會政府事務經理葛斯(Charley Goss)認為，雖然各城市有權為租客提供實質性的驅逐抗辯手段，但目前提交審議的這項立法，屬於對驅逐程序的規範，而驅逐程序本身是由州級政府管轄。

葛斯曾敦促委員會推遲針對「未付租金」相關立法的表決，等待法院就洛杉磯相關案件作出裁決。他表示，在法律問題尚未確認就發布法規，只會造成混亂。

精華 FAQ

  • 法案規定，房客若欠租不到1個月，房東不得再以未付租金為由驅逐；只有拖欠超過1個月租金時，才可作為驅逐理由。

  • 法案由市議員Jackie Fielder提出。支持者認為，房東過去甚至能因1元或一次性小額欠款啟動驅逐，法案可阻止這類過度驅逐。

  • 反對團體主張，驅逐程序屬州級政府管轄，舊金山此舉可能越權；且加州最高法院即將審理洛杉磯類似法規，結果恐影響本案。

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