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金山80號公路西向 23日晚間起封閉55小時

記者王湘涵╱綜合報導
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80號公路西向將於23日晚間起封閉55小時，圖為加州交通廳公布的道路封閉與改道示...
80號公路西向將於23日晚間起封閉55小時，圖為加州交通廳公布的道路封閉與改道示意圖。（翻攝自加州交通廳官網）

AI摘要

文章摘要整理：

加州交通廳宣布，80號公路西向進入舊金山的高架路段將封閉55小時進行橋面修復，駕駛需提前改道並留意施工與交通壅塞。

加州交通廳（Caltrans）宣布，舊金山80號州際公路西向路段將於23日周五晚間11時起全面封閉，持續至26日周一清晨6時，長達55小時。封閉範圍為舊金山市區第五街至第15街之間的高速公路高架路段。周末計畫從東灣經海灣大橋進入舊金山的駕駛，須提前規畫行車路線。

根據加州交通廳最新公告，此次封路主要是進行高架道路橋面修復工程，施工人員將鋪設聚酯混凝土，改善路面狀況並延長道路使用年限。施工期間，80號公路西向相關路段所有車道均暫停通行。

交通廳提醒，西向駕駛須提前駛離高速公路，避免錯過封閉路段前的最後一個出口，即第五街（5th Street）出口，也可選擇佛利蒙街（Fremont Street）出口提前離開。需繼續前往80號公路西向其他路段，或轉接280號州際公路的駕駛，則依照現場改道標示及官方提供的路線行駛。

此次封閉的是海灣大橋進入舊金山後的高速公路路段，並非海灣大橋本身全面封閉。不過，東灣往舊金山方向的車輛將受到改道影響，尤其是原本計畫經由80號公路銜接其他高速公路的駕駛，應預留額外行車時間。交通廳建議民眾周末盡量改搭大眾運輸，或考慮經由聖馬刁橋、敦巴頓橋及列治文—聖拉菲橋等替代路線，避開可能壅塞的路段。

加州交通廳指出，相關高架道路已有71年歷史，長期承受大量車流、天候變化及地震等因素影響，需要定期維修。此次工程除了改善行車舒適度，也有助於維持道路良好狀況，並延長高架橋的使用壽命。

交通廳表示，施工時間仍可能受到天候影響，預計在工程完成後恢復通車。民眾可透過官方工程網站查詢改道地圖及最新公告，或使用Caltrans QuickMap確認即時路況，避免因封路影響周末行程。

精華 FAQ

  • 封閉時間為23日周五晚間11時至26日周一清晨6時，共55小時；範圍是舊金山市區第五街至第15街之間的80號公路西向高架路段。

  • 主要是進行高架道路橋面修復，施工人員將鋪設聚酯混凝土，以改善路面狀況、提升行車舒適度，並延長道路與橋面使用年限。

  • 西向駕駛應提前離開高速公路，可利用第五街或佛利蒙街出口改道；若要前往其他路段或轉接280號公路，則依現場標示與官方路線行駛。

加州 舊金山

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