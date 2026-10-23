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騙徒假冒運通客服誆稱有買槍交易 華人險掉電詐陷阱

記者龔玥╱聖荷西報導
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騙徒假冒美國運通客服行騙, 華人險落入陷阱。示意圖。(路透)
騙徒假冒美國運通客服行騙, 華人險落入陷阱。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

灣區華人林女士接到假冒運通客服與境外警方的電話，對方以購槍交易與辦案為由施壓，最後因要求下載Telegram而識破詐騙。

冒充信用卡客服、假冒境外警方，甚至以涉及槍枝交易為由製造恐慌，都是電信詐騙常見的手法。灣區華人林女士近日接到一通自稱美國運通（American Express，簡稱運通）的電話，對方聲稱她有一筆約2000元的交易出現問題，系統顯示購買了一把槍，但付款未成功。林女士明確表示自己沒有購買槍枝，對方隨即表示可以協助聯絡境外警方，讓她一度陷入緊張，最後在對方要求下載通訊軟體時才警覺，及時中止通話。

林女士表示，來電顯示的電話號碼正是運通客服電話，讓她起初沒有太多懷疑。對方不僅詳細詢問她的個人資料，也十分耐心地解釋情況，聲稱這筆購槍交易來自境外，並表示可以直接協助聯絡當地警方處理。由於事件涉及槍枝，林女士相當緊張，甚至取消了原定的一場會議。

隨後，電話被轉接至所謂的境外警察局。對方繼續詢問她的個人資料，並表示可以替她製作筆錄，但要求她親自到場。林女士表示無法前往後，對方又改口稱可以透過線上方式完成筆錄，並要求她找一個安靜、沒有其他人的地方接聽電話。

林女士回憶，對方多次強調身邊不能有家人，必須獨自在沒有人打擾的地方進行通話。這一連串不尋常的要求，讓她逐漸產生懷疑。儘管如此，她當時仍然按照對方指示，繼續聽取所謂的辦案流程。

直到對方要求她下載Telegram通訊軟體時，林女士才突然警覺，認為整個過程可能是一場詐騙，當場拒絕下載。對方見她不再配合，便草草表示無法繼續協助，隨即掛斷電話。

這次經歷讓林女士意識到，詐騙電話未必一開始就要求轉帳，也可能先以信用卡異常交易為由取得信任，再透過涉及槍枝、警方調查等說法製造恐慌，讓受害者在緊張之下逐步按照指示行動。

值得注意的是，來電顯示為官方客服號碼，也不能單憑這一點確認對方身分。民眾若接到類似電話，應自行透過信用卡背面的官方電話或官方網站聯絡發卡機構，核實是否確有異常交易；若對方要求提供個人資料、下載指定通訊軟體，或刻意要求與家人隔離，均應提高警覺。

林女士的經歷也提醒民眾，遇到涉及金錢的突發通知時，不必急於依照電話指示行動，先掛斷電話，透過官方管道查證，才能避免在恐懼與壓力下落入詐騙圈套。

精華 FAQ

  • 對方先冒充美國運通客服，來電號碼也顯示官方客服電話，再以她有一筆約2000元購槍交易異常為由，耐心詢問個資並轉接假警方，逐步取得信任。

  • 騙徒刻意提到槍枝交易、境外警方調查與要製作筆錄等情節，並要求她到安靜、沒家人的地方接聽電話，藉由緊張與孤立感逼她照指示行動。

  • 不要因來電顯示像官方號碼就相信，應自行撥打信用卡背面電話或查官方網站核實；若對方要求提供個資、下載通訊軟體或刻意隔離家人，應立即提高警覺。

灣區 華人 美國運通

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